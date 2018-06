F1 – Vettel davanti a tutti | Hamilton dalla seconda fila | la griglia di partenza del Gp

La Ferrari sorride in Canada : pole di Vettel davanti a Bottas. Hamilton è solo quarto : Nonostante una Red Bull sempre al comando delle prove libere sul circuito canadese, è la Ferrari di Vettel a strappare la pole in 1:10.764: un giro che è valso anche il record del circuito. Un primo posto che per la Rossa mancava da 17 anni. L'ultimo a farla era stato Michael Schumacher. ...

Gp del Canada - Vettel in pole davanti a Bottas : Hamilton quarto - Raikkonen quinto : È di Sebastian Vettel la pole position del Gp di F1 del Canada, che si correrà domani sul circuito di Montreal, valido come settima gara del Mondiale. Il pilota della Ferrari ha firmato il tempo di 1'...

Gp Canada - Ferrari davanti a tutti : Vettel conquista la pole : Al suo fianco in seconda fila scatterà la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen partirà dalla quinta piazza dopo avere abortito l'ultimo giro lanciato per un errore ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Max Verstappen al comando davanti a Raikkonen - Vettel quinto - Hamilton spaventa : Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull si è portato in testa con il tempo di 1:12.198, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi. Le Ferrari hanno fatto un po’ di fatica e non hanno lanciato ottimi segnali in vista della gara, soprattutto con Sebastian Vettel che è quinto a otto decimi al termine di una sessione complicata. Lewis ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Max Verstappen in testa davanti a Hamilton - Vettel quarto : Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha sorpreso tutti sul circuito di Montreal siglando un positivo 1:13.302, precedendo così Lewis Hamilton di 9 centesimi mentre Dani Ricciardo e Sebastian Vettel inseguono a due decimi di distanza. La Ferrari non ha incantato in questo avvio di weekend, meglio le Mercedes sul passo gara ma la ...

Ricciardo vince il Gran Premio di Monaco davanti a Vettel e Hamilton : Missione compiuta. Daniel Ricciardo principe di Monaco: l’australiano sbanca Montecarlo come da pronostico, sfruttando la pole come non gli era mai accaduto nelle altre sei vittorie della carriera, tutte ottenute partendo da dietro, ma non è stata una passeggiata. Il Gp più noioso a memoria d’uomo per lui è stato un’impresa mozzafiato, perché dopo ...

Monaco si inchina a Ricciardo - davanti a Vettel e Hamilton : Un weekend impeccabile concluso con una gara perfetta: Daniel Ricciardo conquista il GP di Monaco e regola i conti in sospeso dal 2016. Il pilota della Red Bull ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 7,3 secondi su Sabastian Vettel, con Lewis Hamilton a completare il podio, che conserva quindi la leadership in campionato. […] L'articolo Monaco si inchina a Ricciardo, davanti a Vettel e Hamilton sembra essere il primo su ...

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

GP di Monaco - trionfo di Ricciardo : Vettel è secondo davanti a Hamilton : 72° giro - Leclerc con l'Alfa Romeo (problemi ai freni) tampona violentemente la Toro Rosso-Honda di Hartley in uscita dal tunnel. Scatta la virtual safety car. 62° giro - Non cambia...

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...

Gp Monaco - pole di Ricciardo davanti a Vettel : L'australiano ferma il cronometro a 1'10'810, alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel, +0'229, seconda fila per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, Mercedes, +0'422, quarta la '...

F1 - Montecarlo : pole di Ricciardo davanti a Vettel - quarto Raikkonen : Prima e ultima. Dalla roulette di Montecarlo esce il testacoda della Red Bull, dominante con Ricciardo in pole position e disgraziata con Verstappen che domani partirà in fondo allo schieramento. Fatale al 20enne olandese un errore nell’ultima sessione di prove libere, un incidente in una fase ormai inutile che - a causa dei danni sulla sua monopos...

Gp di Monaco : Ricciardo conquista la pole davanti a Vettel e Hamilton : Max Verstappen, dopo l'incidente alle prove libere di questa mattina, ha dovuto rinunciarte alle qualifiche. Domani partirà dall'ultima posizione - Daniel Ricciardo con la Red Bull partirà il pole ...

Gran Premio di Monaco - pole per Ricciardo - seconda la Ferrari di Vettel davanti a Hamilton. Ultimo Verstappen : La Red Bull di Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all'altra Rossa di Kimi ...