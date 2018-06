F1 – Sorpresa sulla Ferrari di Raikkonen | montato il terzo turbo della stagione | al

Internazionali d'Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che sfida in semifinale! La Sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : I segnali c'erano tutti, perché la numero 26 del mondo è protagonista da diverse settimane , semifinale a Stoccarda e terzo turno a Madrid, . Soprattutto, Anett ha avuto un cammino impressionante, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che sfida in semifinale! La Sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : Sabato di fuoco al Foro Italico. Agli Internazionali d’Italia è giunto il momento delle semifinali del torneo femminile. Quattro ragazze sono pronte a sfidarsi sul campo Centrale di Roma. L’attesa è sicuramente tanta per la seconda delle due sfide in programma, quella che vedrà di fronte Simona Halep e Maria Sharapova. Da un lato la numero 1 del mondo, dall’altro la numero 60, ma con un curriculum e un’aura ben più ...

Dal 2 maggio aggiornamento a Sorpresa per Asus ZenFone 3? Segnalata patch 55 sulla batteria : Ci sono segnalazioni decisamente sorprendenti in questi minuti per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in particolare a proposito della versione ZE520KL, considerando il fatto che oggi 2 maggio alcuni utenti hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento 55. Si tratterebbe della terza patch impostata su Android Oreo, tra l'altro a distanza di appena dieci giorni dal nostro ultimo report sul pacchetto software 53. Insomma, se ...