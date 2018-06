F1 – Raikkonen non ha voglia di parlare dopo le qualifiche in Canada | “ecco cosa è

Marchionne : la denuncia non influirà sul futuro di Raikkonen : Il presunto scandalo sessuale che vedrebbe coinvolto Kimi Raikkonen non influenzerà le decisioni della Ferrari sul suo contratto per il 2019: a dirlo Sergio Marchionne, presidente Ferrari e FCA. La notizia è esplosa la scorsa settimana, quando si è saputo che Raikkonen ha presentato una denuncia per estorsione e molestie contro una donna canadese, che […] L'articolo Marchionne: la denuncia non influirà sul futuro di Raikkonen sembra essere ...

F1 - Raikkonen mette le cose in chiaro : “contratto con la Toyota? Chi lo dice non sa nulla di me” : Kimi Raikkonen ha chiarito come non siano vere le voci circolate in Finlandia, che lo vorrebbero in Toyota nella prossima stagione nel WRC Sono circolate in queste settimane alcune voci in Finlandia, secondo cui Kimi Raikkonen fosse pronto ad ufficializzare il suo passaggio al WRC. I quotidiani finnici hanno parlato di un contratto già firmato con la Toyota, ma il pilota della Ferrari ha seccamente smentito accusando la giornalista che ha ...

Kimi Raikkonen - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Gara noiosa - non è successo nulla. Ho fatto il massimo” : Kimi Raikkonen non è riuscito ad andare oltre il quarto posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è giunto al traguardo nella stessa posizione in cui era scattato dalla griglia di partenza. Lo scandinavo non ha mai avuto concretamente l’occasione di sopravanzare chi lo precedeva e si è così dovuto accontentare del piazzamento di rincalzo ai piedi del podio. Il bilancio non può essere ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

F1 – Raikkonen non nasconde un pizzico di delusione : “credo di aver commesso un errore - non siamo contenti al 100%” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen dopo il quarto posto ottenuto oggi nelle qualifiche del Gp di Monaco: il ferrarista non nasconde un pizzico di delusione Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. ...

F1 - Raikkonen non si sbilancia : “il feeling con la macchina è buono - ma c’è qualcosa da migliorare” : Kimi Raikkonen non si sbilancia in vista delle qualifiche di sabato, sottolineando comunque come il feeling con la macchina sia positivo La Red Bull conferma il proprio dominio sul circuito di Montecarlo anche dopo la seconda sessione di prove libere, conclusa con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4 / LaPresse Ancora una volta è Daniel Ricciardo a prendersi la prima posizione, facendo segnare il nuovo record della pista con un ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Io mi diverto ancora a correre. Non decido io sulla mia permanenza in Ferrari” : Sono tanti i nomi che si stanno facendo sul pilota che affiancherà Sebastian Vettel, in Ferrari, dall’anno prossimo. L’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ed il monegasco Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) sono i più gettonati: il pilota aussie è da tempo tra i migliori in F1 e sogna di andare ricostituire la coppia che si vide in RB mentre il giovane driver, già nell’orbita della scuderia di Maranello per il suo rapporto ...

F1 - Raikkonen e il futuro in Ferrari : “non decido io - ma non devo dimostrare più niente” : Kimi Raikkonen ha parlato del proprio futuro con la Ferrari, sottolineando come sia una decisione che non dipenda da lui Il futuro ancora tutto da scrivere, un Gp di Montecarlo da provare a vincere per mettere un mattoncino fondamentale in vista del rinnovo. Kimi Raikkonen ha voglia di stupire, la gara in programma nel Principato è l’ennesima chance per ribadire la propria competitività, dopo la sfortuna avuta in questo inizio di ...

F1 - Mondiale 2018 : il secondo motore di Kimi Raikkonen non ha danni strutturali. Solo un problema elettrico : Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per Kimi Raikkonen in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si erano subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Alla Ferrari è mancata la spinta. Faremo verifiche. Stesso problema delle libere? Non lo so” : Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese era in piena lotta per il quarto posto ma purtroppo la sua Ferrari ha perso di potenza e lo scandinavo è così stato costretto a parcheggiare la propria monoposto ai box. Morale davvero molto basso per Kimi Raikkonen che è stato molto laconico nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara: “Mi ...