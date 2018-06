F1 Montreal Vettel | Ferrari incredibile | pensando a Gilles è una pole speciale

F1 – Vettel riporta la Ferrari in pole in Canada dopo 17 anni! A Montreal sventola la bandiera “Rossa” : A Montreal è una grande festa rossa per la pole position di Sebastian Vettel: il tedesco della Rossa in prima fila al Gp del Canada dopo un weekend interamente dominato da Max Verstappen, Ferrari e Mercedes hanno tirato fuori la grinta nelle qualifiche del Gp del Canada. Una Q3 di fuoco sul circuito di Montreal con Bottas beffato da Vettel: il finlandese della Mercedes è stato infatti il primo a scendere sotto il muro dell’1.11, ma il ...

F1 – Vettel riporta la Ferrari in pole in Canada dopo 17 anni! A Montreal sventola la bandiera rossa : A Montreal è una grande festa rossa per la pole position di Sebastian Vettel: il tedesco della rossa in prima fila al Gp del Canada dopo un weekend interamente dominato da Max Verstappen, Ferrari e Mercedes hanno tirato fuori la grinta nelle qualifiche del Gp del Canada. Una Q3 di fuoco sul circuito di Montreal con Bottas beffato da Vettel: il finlandese della Mercedes è stato infatti il primo a scendere sotto il muro dell’1.11, ma il ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Canada 2018 : Vettel pole position e record - Hamilton 4° (Montreal) : Griglia di partenza Formula 1, Gp Canada 2018: la lotta per la pole position a Montreal, atteso un altro duello tra Ferrari e Mercedes con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:59:00 GMT)

F1 Libere2 Montreal Verstappen alza la voce; Vettel è 5° - Kimi 2° : Verstappen alza la voce in Canada. No, la conferenza stampa e la minaccia di testate questa volta non c'entrano: l'olandese della Red Bull infatti segna il miglior tempo anche nella seconda sessione ...

Formula1 Libere1 Montreal - subito Verstappen; Hamilton 2° - Vettel è 4° : Max Verstappen il più veloce della prima sessione di libere in Canada. L'olandese della Red Bull, che minaccia testate a chi gli ricorda dei suoi tanti incidenti stagionali, prova a far parlare la ...

Pronostico Formula 1/ GP Canada 2018 Montreal - Capelli : Mercedes fortissima - ma Vettel può farcela! Esclusiva : Pronostico Formula 1, GP Canada 2018 a Montreal, parla Ivan Capelli: Mercedes fortissima e Hamilton favorito, ma Vettel può farcela con la Ferrari.

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel a Montreal prova a interrompere due tabù - Hamilton sarà l’uomo da battere : Se il Gran Premio di Monaco è passato alla storia per la noia che ha contraddistinto i suoi 78 giri, il Gran Premio del Canada in arrivo in questo fine settimana sarà di ben altro tenore. A Montreal, infatti, i sorpassi sono all’ordine del giorno, grazie alla sua conformazione “Stop&Go” e al suo lungo rettilineo di oltre un chilometro. In poche parole ci attendiamo grande spettacolo ed emozioni sul tracciato intitolato a ...