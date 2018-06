F1 | la Red Bull annuncerà la nuova motorizzazione in Austria Honda favorita | ma spunta

F1 - Bottas non si fida di Ferrari e Red Bull : “mi aspetto una qualifica tiratissima - ci sarà da divertirsi” : Il pilota finlandese non ha brillato in qualifica, tuttavia resta fiducioso in vista delle qualifiche del Gp del Canada, che saranno a suo dire tiratissime Un venerdì in chiaroscuro per Valtteri Bottas, il pilota finlandese non ha brillanto nelle due sessioni di prove libere disputatesi ieri in Canada, prendendo una bastonata dal compagno di squadra a parità di gomme. Photo4 / LaPresse Nonostante questo, il driver di Nastola non è apparso ...

Formula 1 Canada - Vettel non si fida di Red Bull : Cautela, quella che professa Sebastian Vettel alla vigilia del week end in Canada. Su Red Bull, su una per certi versi scontata 'inferiorità' rispetto a Ferrari e Mercedes, causa pista, prestazioni ...

F1 - GP Canada 2018 – La Red Bull fa dietrofront : l’MGU-K di Daniel Ricciardo non verrà sostituito - scongiurata la penalità : La Red Bull cambia idea alla vigilia del weekend del GP del Canada, settimo appuntendo del Mondiale 2018 di Formula Uno. Negli scorsi giorni il direttore tecnico Adrian Newey aveva annunciato la necessità della sostituzione dell’MGU-K sulla macchina di Daniel Ricciardo, che avrebbe comportato una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Oggi però la stessa Red Bull ha smentito questa ipotesi dichiarando come la MGU-K possa ...

F1 - la Red Bull spiazza tutti in Canada : Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità : Dalla Red Bull fanno sapere che Ricciardo verrà mandato in pista nelle FP1 con la MGU-K danneggiata a Monaco, se tutto dovesse filare liscio la penalità verrebbe evitata Dietrofront in casa Red Bull, Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità sulla griglia del Gp del Canada. Dopo le parole di Newey, che aveva dato quasi per certa la sostituzione della MGU-K danneggiata a Monaco, ecco che il team di Milton Keynes pare abbia cambiato ...

Serie B - Red Bull B-Best : i quattro vincitori della stagione : Il Red Bull B-Best proclama le sue sentenze: dopo 42 giornate di grande battaglia, il contest organizzato dalla Red Bull, in collaborazione con la Lega Serie B e La Gazzetta dello Sport proclama i suoi vincitori assoluti. Coloro che hanno rappresentato non solo per una giornata, ma per tutto il campionato, le 4 categorie di merito: Carisma, Cuore, Energia e Genio. carisma - ...

F1 - Verstappen punge la Red Bull : “ho perso alcuni punti per strada - ma non è stata solo colpa mia…” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa della prestazione fornita a Montecarlo, palesando poi una certa insofferenza sulle critiche rivoltegli circa il suo approccio alle gare Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara ...

Mondiali 2018 Russia - Vardy si prepara a suon di Red Bull : ecco la particolare dieta dell'attaccante : Jamie Vardy è uno dei personaggi più curiosi nel mondo del calcio. La sua rapida ascesa da operaio a calciatore della Premier League ha riempito i giornali di tutta Europa quando, un paio d'anni fa, si è reso protagonista dell'incredibile cavalcata ...

F1 - GP Canada 2018 : le gomme Pirelli e gli pneumatici scelti da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Le possibili strategie per la gara : Manca sempre meno al weekend del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il circuito dedicato a Gilles Villeneuve sarà teatro di grandi sfide. Ferrari e Mercedes sono pronte a riprendersi la scena, dopo il trionfo dell’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo a Montecarlo. Sulla pista “Stop&Go” di Montreal freni e motore saranno molto sollecitati e non è un caso che i top team metteranno in pista ...

"TRedici" : una serie può aiutare a riflettere sul bullismo : Sto guardando "Tredici", una produzione Netflix, tratta dal romanzo del 2007 di Jay Asher: "Thirteen Reasons Why". È uno squarcio doloroso nel mondo dei ragazzi statunitensi, sulla spregiudicata e devastante pratica del bullismo che supera i confini degli stati, ormai moda diffusa, dovunque crudele violenza. Vittime tante, stupri, fino all'induzione al suicidio. Hannah Baker si toglie la vita, insopportabile la solitudine nella quale ...

F1 Red Bull - Marko : «Finché Hamilton non firma - Ricciardo non rinnova» : TORINO - Il mercato piloti in Formula 1 è ancora in una fase di stallo. A provare a smuovere un po' le acqua è stato Helmut Marko che, in un'intervista al quotidiano tedesco Kronen Zeitung, ha ...

VIDEO Marc Marquez al volante della Red Bull! Il Campione del Mondo MotoGP guida una F1 - futuro a quattro ruote? : Marc Marquez ha guidato una monoposto di F1. Il Campione del Mondo di MotoGP si è esibito ieri sul circuito di Zeltweg (Austria) in un test organizzato dalla Red Bull. Lo spagnolo ha portato a termine 26 giri (1:14.9 il miglior tempo) al volante di una Red Bull del 2014 motorizzata Honda. Di seguito il VIDEO con gli highlights della prestazione del Cabronçito: avrà un futuro sulle quattro ruote? Nei prossimi anni l’opzione non è da ...

F1 - Marquez estasiato dopo il test con la Red Bull : “la notte non ho dormito - ma la mia passione restano le moto” : Trentanove giri per Marc Marquez al volante della Red Bull a Zeltweg, un test mozzafiato per lo spagnolo che ha comunque confermato di vedere solo le moto nel suo futuro Un test esaltante, emozioni a gogò per Marc Marquez che nella giornata di ieri ha provato per la prima volta una monoposto di Formula 1. Sceso in pista al volante della Red Bull RB9 del 2013 (l’ultima prima dell’ibrido) mascherata con la livrea Toro Rosso-Honda, lo ...

F1 - GP Canada 2018 : partenza in salita per la Red Bull a Montreal. Problemi tecnici sulla macchina di Daniel Ricciardo : Doveva essere il weekend della riconferma, dopo il trionfo di Montecarlo, quello di Montreal (Canada) per la Red Bull e per Daniel Ricciardo. La superiorità esibita lungo le strade ed i marciapiedi del Principato era stata disarmante. Ma il GP di Monaco è solo una gara, non l’intero campionato, ed allora nel settimo round le vetture di Milton Keynes erano attese. Sfortunatamente per l’australiano, l’avventura canadese non ...

F1 - Marc Marquez in pista a Zeltweg : il campione del mondo della MotoGP al volante di una Red Bull del 2014 : Come era stato preannunciato qualche settimana fa , oggi ha avuto inizio l'avventura di Marc Marquez al volante di una vettura di Formula Uno. Il campione del mondo della MotoGP si è esibito quest'oggi a Zeltweg , Austria, , in un test organizzato dalla Red Bull a bordo della monoposto 2014, motorizzata Honda, con livrea della Toro Rosso. Come riporta ...