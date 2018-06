F1 | la Ferrari di Vettel conquista la pole in Canada dopo diciassette anni

F1 : Canada - Ferrari di Vettel in pole : Quarta prestazione per il campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di +0,232, davanti all'altro Ferrarista Kimi Raikkonen, quinto, a 0,331.

F1 – Vettel riporta la Ferrari in pole in Canada dopo 17 anni! A Montreal sventola la bandiera rossa : A Montreal è una grande festa rossa per la pole position di Sebastian Vettel: il tedesco della rossa in prima fila al Gp del Canada dopo un weekend interamente dominato da Max Verstappen, Ferrari e Mercedes hanno tirato fuori la grinta nelle qualifiche del Gp del Canada. Una Q3 di fuoco sul circuito di Montreal con Bottas beffato da Vettel: il finlandese della Mercedes è stato infatti il primo a scendere sotto il muro dell’1.11, ma il ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1. Max Verstappen firma il miglior tempo - Ferrari in difficoltà : Vettel quarto. Hamilton spaventa : Max Verstappen ha sorpreso tutti nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. La Red Bull non era particolarmente accreditata per questo weekend, vista la particolare conformazione del circuito di Montreal che sulla carta non doveva sposarsi al meglio con le lattine, e invece l’olandese ha firmato il miglior tempo: 1:13.302 con la gomma hypersoft. Dopo aver rovinato tutto a Montecarlo con un clamoroso errore ...

F1 - Vettel punta tutto sul motore 2 della Ferrari : “potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vittoria” : Sebastian Vettel ha parlato delle novità portate dalla Ferrari in Canada, sottolineando come il motore giocherà un ruolo importante ai fini della vittoria Archiviato il Gp di Monaco, la Ferrari si prepara adesso al prossimo appuntamento di Montreal, terra di conquista nelle ultime stagioni di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, però, partirà quest’anno avvantaggiato rispetto al rivale della Mercedes, dal momento che potrà disporre del motore ...

F1 - Luciano Benetton incorona Vettel : “è il miglior pilota in circolazione - ma la Ferrari…” : A margine della mostra Join the dots/Unire le distanze in corso di svolgimento a Trieste, Luciano Benetton ha espresso la propria opinione sul Mondiale di Formula 1 Un Mondiale entusiasmante e ricco di colpi di scena, con tre piloti a quota due vittorie dopo sei gare disputate. Sfide esaltanti e duelli all’ultimo sorpasso, tranne nell’ultimo Gp di Monaco, dove le emozioni si sono fermate alla partenza. A poche ore dalla conclusione ...

