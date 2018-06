F1 | Helmut Marko | “Abbiamo offerto un contratto a Daniel Ricciardo E’ lui che però deve

oasport

: Helmut Marko (gran capo Red Bull F1) “se @marcmarquez93 vincesse i prossimi tre titoli, eguaglierebbe Rossi e magar… - antonioboselli : Helmut Marko (gran capo Red Bull F1) “se @marcmarquez93 vincesse i prossimi tre titoli, eguaglierebbe Rossi e magar… - FreCOBHC : Le cazzate come le spara Helmut Marko nessuno mai ?? #CanadianGP #AnotherMaxInTheWall #F1 #SkyF1 #FP3 - f1world_it : Formula 1 | #Helmut_Marko:” Il fornitore dei motori lo sceglieremo in Austria” -

(Di sabato 9 giugno 2018), figura di spicco della Red Bull, non è mai banale nelle proprie esternazioni e, intervistato da Sky Sport, ha rivelato dei particolari interessanti circa il futuro del pilota australianonel team di Milton Keynes. Il sorridente 28enne di Perth, come è noto, è in scadenza die la vittoria di Montecarlo e le recenti prestazioni sembrano aver convinto la squadra anglo-austriaca a riconfermarlo: “Noi abbiamounndr.), ma bisogna capire cosa vuole fare. Se fare il secondo in Ferrari o Mercedes o se rimanere con noi, dove trattiamo i piloti alla pari“, ha precisato, che ha anche annunciato: “In Austria nel nostro weekend di casa renderemo noto l’accordo con il nostro fornitore di motori per le stagioni 2019-2021“, relativamente alla scelta di continuare con Renault o sposare il ...