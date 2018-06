F1 | Hamilton rammaricato | “sarebbe stato grandioso se avessimo potuto provare le

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018) Lewisha commentato la sua prima giornata di libere, sottolineando come gli sarebbe piaciutole hypersoft Quarto tempo con l’inganno, Lewisha sì chiuso distante da Verstappen al termine delle FP2, ma avendo utilizzato solo gomme supersoft, l’unico tra i piloti di testa. Photo4 / LaPresse Niente hypersoft per il britannico,per le scelte del team di portarne solo 5 set contro gli 8 di Ferrari e Red Bull: “in definitiva, non abbiamo tante Hypersoft come gli altri. Abbiamo pianificato una strategia diversa, tutti pensano che ne abbiamo otto set e invece ne abbiamo cinque. Speriamo di avere un buon feeling in qualifica e speriamo che non sia troppo diverso da oggi. Naturalmente sarebbepoterle Hypersoft. Altri lo hanno fatto e ho visto che per qualcuno si sono degradate in fretta, per altri no. Le FP3 saranno ...