F1 GP Canada | Qualifiche | pole position a Vettel | in prima fila con Bottas

F1 - Hamilton zittito dopo le qualifiche del Canada : “giornata difficile” : Lewis Hamilton amareggiato e con poca voglia di concedersi alle interviste dopo le qualifiche sul circuito del Canada: ecco le sue prime parole dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della ...

F1 – Raikkonen non ha voglia di parlare dopo le qualifiche in Canada : “ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen nero di rabbia dopo l’errore nelle qualifiche del Gp del Canada: le parole del ferrarista Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi alle spalle ...

F1 – Vettel su di giri - Bottas spera in una partenza ok e Verstappen pensa alle gomme morbide : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Canada : Vettel, Bottas e Verstappen parlano dopo le qualifiche del Canada: le impressioni a caldo dei piloti più veloci di oggi dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche sul circuito di Montreal è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

F1 - QUALIFICHE GP Canada 2018 : UN VETTEL DA RECORD RIPORTA LA FERRARI ALLA POLE IN Canada! : F1, QUALIFICHE GP CANADA 2018 : Sebastian VETTEL RIPORTA la FERRARI in POLE a Montréal 17 anni dopo Michael Schumacher. Bottas è secondo davanti al dominatore delle libere Max Verstappen. Hamilton è quarto precedendo Raikkonen e Ricciardo. Hulkenberg è il primo degli altri seguito da Ocon, Sain e Perez a chiudere la top ten. FERRARI favorita per la gara di domani ma distacchi minimi sia con Mercedes che con una Red Bull ritrovata in ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 qualifiche live : Ferrari in pole position grazie a Sebastian Vettel! : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:57:00 GMT)

Griglia di partenza F1 - GP Canada 2018 : risultato e classifica qualifiche : Griglia DI partenza GP Canada 2018 – MONDIALE FORMULA UNO in aggiornamento Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 03 D. Ricciardo (H) Red Bull 1’11″434 12 2 33 M. Verstappen (H) Red Bull +00″038 1’11″472 9 3 77 V. Bottas (H) Mercedes +00″080 1’11″514 14 4 05 S. Vettel (H) Ferrari +00″090 1’11″524 12 5 07 K. Raikkonen ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo e Verstappen prenotano la prima fila in Q2! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:35:00 GMT)

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 qualifiche live : tutti i big in Q2 - Grosjean tradito dal motore : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:14:00 GMT)

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Oggi si definisce la griglia di partenza per la gara in programma domani, i piloti si daranno battaglia per ottenere il miglior piazzamento possibile e i migliori si sfideranno per conquistare l’ambita pole position sul circuito di Montreal. Scattare davanti a tutti è un vantaggio molto importante sul tracciato intitolato a ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche live : caccia alla pole position - via alla Q1! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:32:00 GMT)

F1 Gp Canada 2018 live - qualifiche in diretta dalle 20 : Piloti in pista a Montreal per conquistare la pole position sulla griglia di partenza Formula 1 Gp Canada 2018, orari tv , diretta Sky, differita Tv8, CLASSIFICA - Libere 1 e 2

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : qualifiche. Battaglia per la pole-position a Montreal : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018. Ci attende un time-attack molto interessante. Ferrari e Mercedes si confronteranno ancora una volta, reduci da un weekend su una pista completamente diversa (Montecarlo). Se nel Principato si girava con macchine ad alto carico aerodinamico, sul circuito dedicato a Gilles Villenueve si viaggerà con pochissima ala e la potenza dei ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 qualifiche live : Red Bull - Ferrari e Mercedes in lizza per la pole : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:51:00 GMT)