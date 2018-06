F1 Canada | Libere 3 | ancora Verstappen! Vettel 2°

F1 Canada - Libere 3 : Verstappen il più veloce - Vettel è 2° : MONTREAL - Ancora Verstappen. Il pilota olandese guida anche Libere 3, fermando il cronometro a 1:11.599. Ma tutti i big sono racchiusi nell'arco di pochi centesimi, indice del fatto che saranno ...

F1 GP Canada - Prove Libere 3 : Verstappen chiude ancora in testa - davanti alle Ferrari : Chi riuscirà a strappare la partenza al palo nel GP del Canada ? Cronaca Splende il sole anche sulla seconda mattinata in pista a Montréal, quando si accende il semaforo sulle FP2 ed Ericsson e ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Max Verstappen il più veloce - Vettel - Raikkonen ed Hamilton lo inseguono a breve distanza : Le prove libere 3 del GP di Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, hanno sorriso a Max Verstappen (Red Bull), ancora una volta velocissimo. L’olandese ha preceduto di 49 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel, in ripresa rispetto a ieri. Tutti vicinissimi: in terza piazza l’altra Rossa di Kimi Raikkonen (a 51 millesimi dalla vetta) ed in quarta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 51 millesimi dal leader). Più ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Risultato e aggiornamento in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal, attendiamoci una sessione importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche. Nel corso delle libere del venerdì le Mercedes hanno messo in mostra una gran velocità con le mescole “meno morbide”, lasciando presagire che, in vista del time-attack, potranno puntare su ...

F1 - GP Canada 2018 : oggi prove libere 3 e qualifiche. Come vederle gratis e in chiaro su TV8 : Dopo il venerdì, si fa sul serio al GP del Canada. oggi vanno in scena prove libere 3 e soprattutto le qualifiche. La prima giornata ci ha consegnato una Red Bull performante e soprattutto un Max Verstappen più veloce in entrambe le sessioni disputate. A far paura, però, è la Mercedes, che non ha di fatto provato la gomma più morbida e prestazionale mostrandosi comunque velocissima. Deve inseguire, invece, la Ferrari, dopo una prima giornata ...

Formula 1 - GP Canada : la rivincita di Verstappen - almeno nelle libere : E' anche lui alla ricerca di una rivincita. Sentimento comune in Red Bull in questo periodo. E mentre Ricciardo si è preso la sua dominando e vincendo a Montecarlo lo scorso weekend, qui a imporsi in ...

Canada : il punto Ferrari sulle libere del venerdì : Dalla prima giornata di prove libere del GP del Canada per la Ferrari è emerso un quadro piuttosto vario, con Kimi Raikkonen che nelle FP2 ha ottenuto il secondo miglior tempo e Sebastian Vettel il quinto dopo aver perso un po’ di tempo nei box ed essere stato ostacolato dalla bandiera rossa e dal traffico […] L'articolo Canada: il punto Ferrari sulle libere del venerdì sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Gp Canada Verstappen domina le libere - Raikkonen secondo : MONTREAL - Nonostante le polemiche sul suo stile di guida , la Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di Formula Uno. Con ...

Formula 1 - GP Canada. Verstappen dopo le libere : 'La macchina va bene'. Ricciardo : 'Mercedes veloci' : Il venerdì di Montreal è stato dominato dalla Red Bull di Max Verstappen , che dunque ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere al comando: "Le hyper soft danno più aderenza di Monte-Carlo, ...

Formula Uno - Verstappen domina le libere in Canada : Il quattro volte campione del mondo che qui ha vinto sei delle ultime dieci edizioni, punta ad eguagliare il record di Michael Schumacher, fermo a sette, mostrando di avere il migliore passo gara con ...

F.1 - GP del Canada - Verstappen si conferma leader nelle libere 2 : Anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, Max Verstappen ha segnato il giro più veloce. Il pilota olandese della Red Bull Racing ha sfruttato al meglio il suo giro veloce con gomme hypersoft - le più morbide della gamma fornita dalla Pirelli - fermando il cronometro sull'1:12.198. In aggiornamento...

F1 Canada - Libere 2 : Verstappen velocissimo - Vettel 5° : MONTREAL - Max Verstappen è il più veloce di tutti anche nella seconda sessione di prove Libere in Canada con un giro da 1:12.198. A 0.130 secondi ecco il ferrarista Raikkonen, a seguire l'altro ...

F1 : Canada - seconde libere a Verstappen : ANSA, - ROMA, 8 GIU - Max Verstappen si è confermato il più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di F1. Con il tempo di 1'12"198 il pilota della Red Bull ha preceduto la Ferrari di ...