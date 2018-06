F1 | Canada | le Ferrari dietro Verstappen

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 qualifiche live : Red Bull - Ferrari e Mercedes in lizza per la pole : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:51:00 GMT)

F1 GP Canada - Prove Libere 3 : Verstappen chiude ancora in testa - davanti alle Ferrari : Chi riuscirà a strappare la partenza al palo nel GP del Canada ? Cronaca Splende il sole anche sulla seconda mattinata in pista a Montréal, quando si accende il semaforo sulle FP2 ed Ericsson e ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

Dalla prima giornata di prove libere del GP del Canada per la Ferrari è emerso un quadro piuttosto vario, con Kimi Raikkonen che nelle FP2 ha ottenuto il secondo miglior tempo e Sebastian Vettel il quinto dopo aver perso un po' di tempo nei box ed essere stato ostacolato dalla bandiera rossa e dal traffico

FORMULA 1 DIRETTA GP Canada 2018/ F1 streaming video SKY prove libere FP2 : motore nuovo per la Ferrari : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp CANADA 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:49:00 GMT)

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1. Max Verstappen firma il miglior tempo - Ferrari in difficoltà : Vettel quarto. Hamilton spaventa : Max Verstappen ha sorpreso tutti nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. La Red Bull non era particolarmente accreditata per questo weekend, vista la particolare conformazione del circuito di Montreal che sulla carta non doveva sposarsi al meglio con le lattine, e invece l’olandese ha firmato il miglior tempo: 1:13.302 con la gomma hypersoft. Dopo aver rovinato tutto a Montecarlo con un clamoroso errore ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Miglior tempo per Fernando Alonso davanti alle Mercedes - Ferrari più indietro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

F1 - la Ferrari cala l’asso in Canada : ecco i segreti della power unit 2 che il Cavallino utilizzerà a Montreal : In occasione del settimo Gran Premio in calendario, la Ferrari monterà sulla monoposto di Vettel la seconda power unit, ecco i suoi segreti Si chiama 062 Evo la power unit che la Ferrari utilizzerà a Montreal, in occasione del Gp del Canada. Una scelta ben precisa quella del Cavallino, visto che su questo circuito i piloti guidano a gas spalancato per il 70% del giro. © Photo4 / LaPresse Non solo la Ferrari, anche Honda e Renault porteranno i ...

I piloti della Scuderia Ferrari Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono arrivati al Circuito Gilles Villenueve questa mattina – nel caso di Seb, in bicicletta – e si preparano ad affrontare la sfida su una delle poche piste 'superveloci' rimaste in calendario. Kimi Raikkonen: "Questo è un posto speciale dove la velocità è importante, ma

F1 - GP Canada 2018 : problemi sulla nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con motore vecchio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

F1 - GP Canada 2018 : le gomme Pirelli e gli pneumatici scelti da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Le possibili strategie per la gara : Manca sempre meno al weekend del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il circuito dedicato a Gilles Villeneuve sarà teatro di grandi sfide. Ferrari e Mercedes sono pronte a riprendersi la scena, dopo il trionfo dell’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo a Montecarlo. Sulla pista “Stop&Go” di Montreal freni e motore saranno molto sollecitati e non è un caso che i top team metteranno in pista ...

F1 - GP Canada 2018 : Montreal momento cruciale del Mondiale. In arrivo aggiornamenti decisivi per Ferrari e Mercedes : Dopo la noia e gli sbadigli del Gran Premio di Monaco, il Mondiale 2018 di Formula Uno si sposta a Montreal per il Gran Premio del Canada, un appuntamento storico del calendario e una gara che regala sempre spunti interessanti, emozioni e tanti sorpassi. In poche parole quanto più distante da quanto visto nel Principato. In questa occasione poi, il fine settimana sull’isola di Notre-Dame assume ancor più rilievo e valore, per diversi ...

F1 - novità in arrivo sulla Ferrari di Vettel : il tedesco avrà un motore ‘particolare’ nel prossimo Gp del Canada : In occasione del Gp del Canada, la Ferrari utilizzerà un nuovo motore con una parte alta alleggerita e dotato di modifiche in camera di combustione Il Gp del Canada si avvicina, così come le prime modifiche sulle monoposto dei team di Formula 1. In particolare la Ferrari, in occasione della gara di Montreal, monterà sulla SF71H di Sebastian Vettel un motore nuovo dorato di una parte alta alleggerita e di alcune modifiche in camera di ...

F1 - GP Canada 2018 : Montreal pista favorevole alla Mercedes. Nel 2017 fu doppietta. Ma la Ferrari può giocarsela : Hamilton è il pilota in attività con più vittorie in Canada, sei, ad una sola dal record di Michael Schumacher che domenica il campione del Mondo cercherà di pareggiare. Tre di questi successi sono ...