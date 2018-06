F1 Canada | Hamilton | «Qui non si vince partendo quarti»

F1 – Vettel davanti a tutti - Hamilton dalla seconda fila : la griglia di partenza del Gp del Canada : Sebastian Vettel è il poleman del Gp del Canada, con lui dalla prima fila c’è Bottas: la griglia di partenza del settimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al ...

La Ferrari sorride in Canada : pole di Vettel davanti a Bottas. Hamilton è solo quarto : Nonostante una Red Bull sempre al comando delle prove libere sul circuito canadese, è la Ferrari di Vettel a strappare la pole in 1:10.764: un giro che è valso anche il record del circuito. Un primo posto che per la Rossa mancava da 17 anni. L'ultimo a farla era stato Michael Schumacher. ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Max Verstappen il più veloce - Vettel - Raikkonen ed Hamilton lo inseguono a breve distanza : Le prove libere 3 del GP di Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, hanno sorriso a Max Verstappen (Red Bull), ancora una volta velocissimo. L’olandese ha preceduto di 49 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel, in ripresa rispetto a ieri. Tutti vicinissimi: in terza piazza l’altra Rossa di Kimi Raikkonen (a 51 millesimi dalla vetta) ed in quarta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 51 millesimi dal leader). Più ...

F1 - GP Canada 2018 : Lewis Hamilton favorito per la pole? Sebastian Vettel deve recuperare : Quest’oggi, a partire dalle ore 20.00 italiane, il circuito di Montreal (Canada) sarà teatro delle qualifiche del settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una tappa iridata attesa, nella quale le squadre hanno dovuto mutare sensibilmente gli assetti, rispetto al weekend di Montecarlo, essendo un tracciato in cui il motore e la precisione in frenata sono fondamentali. Per quanto fatto vedere nel corso delle prove libere, la Mercedes ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Comanda ancora Max Verstappen ma Lewis Hamilton fa paura. Sebastian Vettel quinto : Il venerdì di Montreal ha un solo padrone, Max Verstappen. L’olandese l’aveva dichiarato alla vigilia di voler riscattare il deludente weekend di Monaco e nella prima giornata del GP del Canada ha dato seguito alle sue parole. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, con il tempo di 1’12″198, un crono fatto segnare con la gomma Hypersoft, quella più morbida e quindi ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 1. Max Verstappen firma il miglior tempo - Ferrari in difficoltà : Vettel quarto. Hamilton spaventa : Max Verstappen ha sorpreso tutti nelle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. La Red Bull non era particolarmente accreditata per questo weekend, vista la particolare conformazione del circuito di Montreal che sulla carta non doveva sposarsi al meglio con le lattine, e invece l’olandese ha firmato il miglior tempo: 1:13.302 con la gomma hypersoft. Dopo aver rovinato tutto a Montecarlo con un clamoroso errore ...

F1 Canada - Hamilton : «La nuova Power Unit qui ci avrebbe aiutato» : MONTREAL - La Mercedes non potrà usufruire in Canada del nuovo motore contrariamente a quanto annunciato nei giorni precedenti. Una difficoltà in più per Lewis Hamilton che punta a centrare la settima ...

