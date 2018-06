F1 | Canada | Ferrari di Vettel in pole

Canada : Vettel riporta la Ferrari in pole dopo 17 anni! : Dire che Sebastian Vettel ha fatto la pole position nel GP del Canada è poco: il tedesco ha infatti sbriciolato il record del circuito Gilles-Villeneuve, con un Q3 impeccabile, in cui ha fermato il cronometro sull’1.10.776. Quella di oggi è la quarta pole di Vettel in Canada, la numero 54 in carriera, ma ha un […] L'articolo Canada: Vettel riporta la Ferrari in pole dopo 17 anni! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Migliorato l’approccio con le HyperSoft ma la Ferrari è stata più veloce” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo tempo delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes si è dimostrato più veloce del compagno di squadra Lewis Hamilton (4°) e guarda a domani con fiducia. “Abbiamo migliorato l’approccio con le HyperSoft. Ho spinto al massimo nel primo tentativo nel Q3 ma non è stato sufficiente per fare meglio della Ferrari. Oggi, la Rossa era ...

La Ferrari sorride in Canada : pole di Vettel davanti a Bottas. Hamilton è solo quarto : Nonostante una Red Bull sempre al comando delle prove libere sul circuito canadese, è la Ferrari di Vettel a strappare la pole in 1:10.764: un giro che è valso anche il record del circuito. Un primo posto che per la Rossa mancava da 17 anni. L'ultimo a farla era stato Michael Schumacher. ...

Gp Canada - Ferrari in pole con Vettel : Montreal, 9 giu. – (AdnKronos) – Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del Gp del Canada, settima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha centrato la prima posizione in griglia sul circuito di Montreal facendo segnare il nuovo record della pista di 1’10″764. Per il driver di Heppenheim è la pole numero 54 in carriera, la quarta stagionale. In prima fila con il tedesco ci sarà la Mercedes di ...

F.1 - GP del Canada - Pole position per la Ferrari di Vettel : Sebastian Vettel ha conquistato la Pole position del Gran Premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1 2018. La Ferrari non partiva dalla Pole a Montréal dall'edizione 2001, quando a conquistare la prima posizione fu Michael Schumacher. Vettel oggi ha fermato il cronometro sull'1:10.764, segnando anche il giro record del tracciato. In prima fila, accanto al tedesco, si schiererà Valtteri Bottas con la Mercedes W09. In seconda fila, ...

F1 – Vettel riporta la Ferrari in pole in Canada dopo 17 anni! A Montreal sventola la bandiera “Rossa” : A Montreal è una grande festa rossa per la pole position di Sebastian Vettel: il tedesco della Rossa in prima fila al Gp del Canada dopo un weekend interamente dominato da Max Verstappen, Ferrari e Mercedes hanno tirato fuori la grinta nelle qualifiche del Gp del Canada. Una Q3 di fuoco sul circuito di Montreal con Bottas beffato da Vettel: il finlandese della Mercedes è stato infatti il primo a scendere sotto il muro dell’1.11, ma il ...

