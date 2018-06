F1 | Bottas non si fida di Ferrari e Red Bull | “mi aspetto una qualifica tiratissima | ci

F1 Monaco - Bottas : «Mi sono limitato per non finire contro un muro» : MONTECARLO - Tutto sommato Bottas può essere soddisfatto. Partirà dal 5° posto ma dopo le difficoltà con le gomme dimostrate oggi poteva andare peggio: 'Il bilanciamento era discreto ma mancava ...

F1 - Bottas preoccupato : “la macchina non è stata grandiosa in mattinata - ma possiamo lottare per la pole” : Valtteri Bottas non è apparso abbastanza soddisfatto del comportamento della Mercedes nelle prime due libere, anche se la pole non è utopia Giornata positiva per la Mercedes quella andata in scena ieri a Montecarlo, nel corso della quale Hamilton e Bottas hanno raccolto dati importanti in vista di qualifiche e gara. Niente posizioni di vertice, prenotate dalle due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, ma ottimi riferimenti cronometrici soprattutto ...

F1 - Bottas non si nasconde : “posso vincere il titolo mondiale. Futuro? La mia volontà è quella di rimanere qui” : Valtteri Bottas ha parlato della stagione in corso e del suo futuro, sottolineando come la sua volontà sia quella di prolungare con la Mercedes Un inizio di stagione solido, macchiato solo dalla foratura di Baku che lo ha privato di una vittoria ormai quasi in tasca. Valtteri Bottas continua a non tradire le attese, dimostrando di meritare il rinnovo con la Mercedes. © Photo4 / LaPresse Nelle prossime gare il driver di Nastola si giocherà una ...

F1 Cina - Bottas non si scompone : «Giornata lineare» : SHANGAI - Usa poche parole misurate Valtteri Bottas al termine delle qualifiche in Cina. Per le Mercedes non è stata una giornata facile ma, per lo meno, il pilota finlandese delle Frecce d'Argento ...