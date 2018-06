F 1 | GP del Canada - Pole position per la Ferrari di Vettel

F1 - Hamilton zittito dopo le qualifiche del Canada : “giornata difficile” : Lewis Hamilton amareggiato e con poca voglia di concedersi alle interviste dopo le qualifiche sul circuito del Canada: ecco le sue prime parole dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della ...

Gran premio del Canada - Sebastian Vettel conquista la pole : 'Macchina incredibile' : Sebastian Vettel partirà in pole position al Gran premio del Canada di Formula 1 . Il ferrarista precede Valtteri Bottas su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull . Quarto Lewis Hamilton con l'altra ...

Gp del Canada - Vettel in pole davanti a Bottas : Hamilton quarto - Raikkonen quinto : È di Sebastian Vettel la pole position del Gp di F1 del Canada, che si correrà domani sul circuito di Montreal, valido come settima gara del Mondiale. Il pilota della Ferrari ha firmato il tempo di 1'...

F1 – Vettel su di giri - Bottas spera in una partenza ok e Verstappen pensa alle gomme morbide : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Canada : Vettel, Bottas e Verstappen parlano dopo le qualifiche del Canada: le impressioni a caldo dei piloti più veloci di oggi dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche sul circuito di Montreal è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...

Formula 1 - GP del Canada : Bonucci e Chiellini a fare il tifo nel box Ferrari : Di nuovo assieme, di nuovo uno vicino all'altro. Ma stavolta non in bianconero e nemmeno in azzurro. E' rosso il colore che veste Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, ospiti d'eccezione nel box della ...

Formula 1 in Canada - la guida del pilota : vi spieghiamo tutto sul circuito Gilles Villeneuve : circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è in Canada per la settima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito Gilles Villeneuve . Si tratta di una pista tra ...

Formula 1 - GP Canada. L'analisi del venerdì di Montreal : Sia Hamilton che Bottas avevano scelto solo 5 set di HyperSoft contro gli 8 di Ferrari e Red Bull Analizzando le prestazioni della W09 la scelta del team campione del mondo sembra essere piuttosto ...

Canada : il punto Ferrari sulle libere del venerdì : Dalla prima giornata di prove libere del GP del Canada per la Ferrari è emerso un quadro piuttosto vario, con Kimi Raikkonen che nelle FP2 ha ottenuto il secondo miglior tempo e Sebastian Vettel il quinto dopo aver perso un po’ di tempo nei box ed essere stato ostacolato dalla bandiera rossa e dal traffico […] L'articolo Canada: il punto Ferrari sulle libere del venerdì sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F.1 - GP del Canada - Verstappen si conferma leader nelle libere 2 : Anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, Max Verstappen ha segnato il giro più veloce. Il pilota olandese della Red Bull Racing ha sfruttato al meglio il suo giro veloce con gomme hypersoft - le più morbide della gamma fornita dalla Pirelli - fermando il cronometro sull'1:12.198. In aggiornamento...

F.1 - GP del Canada - Verstappen il più veloce nelle libere 1 di Montréal : La Red Bull è subito veloce a Montréal: nelle prime prove libere del Gran Premio del Canada, Max Verstappen ha segnato il miglior tempo della sessione, fermando il cronometro sull'1:13.302. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra RB14 guidata dall'australiano Daniel Ricciardo, suo compagno di squadra.In aggiornamento...GP del Canada - Risultati prove libere 1 (Primi dieci)1. Verstappen - Red Bull | 1:13.3022. Hamilton - ...

F1 - la Ferrari cala l’asso in Canada : ecco i segreti della power unit 2 che il Cavallino utilizzerà a Montreal : In occasione del settimo Gran Premio in calendario, la Ferrari monterà sulla monoposto di Vettel la seconda power unit, ecco i suoi segreti Si chiama 062 Evo la power unit che la Ferrari utilizzerà a Montreal, in occasione del Gp del Canada. Una scelta ben precisa quella del Cavallino, visto che su questo circuito i piloti guidano a gas spalancato per il 70% del giro. © Photo4 / LaPresse Non solo la Ferrari, anche Honda e Renault porteranno i ...

Il promoter del Canada “liscia” Liberty Media : Il promoter del GP del Canada François Dumontier si dice soddisfatto della nuova era Liberty Media. Responsabile della gara di Montreal, Dumontier ha detto al giornale La Presse che in passato ha avuto ottimi rapporti con l’ex-boss della F1 Bernie Ecclestone, che però “faceva tutto da solo. Da quando Liberty Media ha preso il controllo, […] L'articolo Il promoter del Canada “liscia” Liberty Media sembra essere il ...