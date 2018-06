Estrema unzione per Asus ZenFone 2 | stop definitivo agli aggiornamenti?

optimaitalia

(Di sabato 9 giugno 2018) Ci sono importanti novità che ho avuto modo di raccogliere per tutti gli utenti ancora in possesso di un2 oggi 9 giugno. Dopo aver richiesto informazioni pubblicamente all'interno della pagina Facebook ufficiale del produttore, a proposito del rilascio di possibiliper un device che a metà 2018 risulta essere molto popolare in Italia, occorre necessariamente fare un punto della situazione per chi si aspettava ulteriori patch a stretto giro. E purtroppo le novità che ho per voi sono tutt'altro che incoraggianti.Privatamente, infatti, sono stato contattato dalla divisione italiana del produttore asiatico, che mi ha fornito un feedback in netta controtendenza sull’2 rispetto a quanto era stato annunciato al sottoscritto nello scorcio iniziale del 2018. Senza girarci troppo intorno, oserei dire che è stato spento in modol’entusiasmo ...