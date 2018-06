eSight utilizza AR realtà aumentata per aiutare gli ipovedenti

eSight utilizza AR (realtà aumentata) per aiutare i non vedenti : Visori per la realtà aumentata iniziano solo ora a trovare il loro posto nell’ampio mercato dei consumatori e una piccola azienda canadese chiamata eSight ha utilizzato la tecnologia per offrire alle persone ipovedenti una nuova visione del mondo. Coloro che sono interessati a eSight possono prenotare una sessione per fare un tentativo in uno degli Hub dell’azienda, oppure possono richiedere una visita a casa, dove un trainer si ...