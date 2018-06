Elezioni comunali | domani si vota in 760 comuni | alle urne 6 | 7 milioni di elettori

Elezioni comunali 2018 : si vota in 761 Comuni : Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 7 del mattino alle 23 di sera si vota in 761 Comuni italiani. Dove sarà necessario il ballottaggio si tornerà al voto domenica 24 giugno. Tra i Comuni al voto ce ne sono 109 con più di 15mila abitanti e 652 con meno di 15mila abitanti. Inoltre andranno al voto venti capoluoghi di provincia e cioè: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, ...

Elezioni comunali - la strategia di Salvini per conquistare il primato in Italia : Il leader del Carroccio continua a giocare su due tavoli: quello del centrodestra a livello locale e quello con il M5S con il quale ha sottoscritto un patto di governo ma che in prospettiva rimane il suo principale competitor...

Elezioni comunali prova di forza per il governo : Protagonisti della formula politica gialloverde, che tra due giorni si misurerà per la prima volta con gli italiani.

Domani 6,7 milioni di italiani sono chiamati al voto amministrativo. Intanto il Parlamento è fermo. Salvini intende usare le COMUNALI a proprio vantaggio.

Elezioni comunali nel Lazio : occhi puntati su Viterbo e Pomezia - : Il 10 giugno si vota in 47 comuni della regione, 11 città sopra i 15mila abitanti e due Municipi della Capitale , Garbatella e Monte Sacro, . Saranno circa 850mila gli elettori chiamati alle urne