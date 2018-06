Elezioni | Cento | da Di Maio ricatto inaccettabile

Brasile : Fmi - economia crescerà del 2 - 3 per cento nel 2018 - Elezioni sono elemento di rischio : Brasilia, 11 mag 20:54 - , Agenzia Nova, - In Brasile , il Prodotto interno lordo reale dovrebbe crescere del 2,3 per cento nel 2018 , grazie "a condizioni esterne favorevoli" e ad "una... , Brb,

Elezioni in Fvg : affluenza al 49 - 6 per cento : Si sono chiuse alle 23 le urne per le Elezioni amministrative 2018 . In 1.369 seggi si è votato per il Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. In 19 Comuni, i cittadini sono ...