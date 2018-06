EA Play E3 2018 | tutte le novità della conferenza

E3 2018 : un tuffo in Anthem con data di uscita - trailer - nuovo video gamePlay e tanti dettagli : Anthem ha concluso la conferenza EA all'E3 2018 con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare un nuovo trailer hanno svelato tantissimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio, Anthem non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia ...

E3 2018 : Il MultiPlayer di BATTLEFIELD V si mostra alla conferenza EA : Electronic Arts ha pubblicato il nuovo trailer di BATTLEFIELD V dedicato alla modalità Multiplayer. BATTLEFIELD V: Il Multiplayer in un video BATTLEFIELD V offrirà il più coinvolgente gameplay del franchise grazie all’ambiente sandbox che renderà uniche le battaglie della Seconda Guerra Mondiale consentendo ai giocatori di sentire la forza del combattimento negli episodi più nascosti ed inaspettati ...

E3 2018 : novità su singlePlayer e multiPlayer di Battlefield 5 : Quest'oggi in occasione della conferenza EA per l'E3 di Los Angeles si è parlato di Battlefield V e delle novità nel single e multiplayer.Battlefield quest'anno punta molto sulla customizzazione per quanto riguarda il comparto online. Potremo personalizzare nel dettaglio personaggi e veicoli, mentre il gameplay evolve in una direzione più esplosiva: migliorata e ampliata la distruttibilità del campo di battaglia, ora potremo saltare da una ...

Fiorentina-Inter Primavera - finale Playoff 2017/2018 : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Fiorentina-Inter Primavera, finale playoff Campionato Primavera 2017/2018: cronaca in diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta E3 2018 conferenza EA Play : streaming e tutti i giochi annunciati il 9 giugno : EA Play è la prima conferenza di questo scoppietante E3 2018: seguitelo in Diretta streaming, troverete il video in basso. C'è tantissima attesa per i giochi che saranno confermati magari con data di uscita o video gamePlay, ma anche nuove IP. Diretta streaming EA Play all'E3 2018 Più che una conferenza è un vero e proprio evento: l'orario di inizio è alle 22:00 ora italiana, quindi abbordabile per tutti. Cosa ci aspettiamo da EA? Sicuramente ...

Probabili Formazioni Cosenza-Sudtirol Playoff Lega Pro - 10-06-2018 : Le Probabili Formazioni di Cosenza-Südtirol, Semifinale di ritorno Playoff Lega Pro, domenica 10 giugno ore 20.30. Domani sera, domenica 10 giugno, andranno in scena le due partite di ritorno che decideranno le due squadre che si contenderanno, dopo un lungo percorso, nella finalissima l’ultimo posto disponibile per la Serie B del prossimo anno. La prima semifinale è quella tra Cosenza e Südtirol, con i trentini che partono dal ...

Probabili Formazioni Palermo-Venezia Play Off Serie B Ritorno 10-6-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Venezia, Ritorno Semifinale Play Off Serie B , 10 Giugno 2018, ore 18:30. Trajikovski in panchina, gioca La Gumina? Dopo il pareggio per 1-1 firmato, in pochissimi minuti, prima da La Gumina e poi da Marsura, ecco che andrà in scena al Barbera l’atto finale della sfida tra Palermo e Venezia, con i padroni di casa che, con questo punteggio, avrebbero a disposizione 2 risultati su 3 per poter ...

Sony Days Of Play 2018 : Le Migliori Offerte Su Amazon : Al via i Days of Plays 2018 di Sony. Sony Days Of Play 2018: le Migliori Offerte su giochi per PS4, ma anche abbonamento PlayStation Plus scontato, Bundle PS4 e tanto altro ancora. Le Migliori Offerte Sony Days Of Play 2018, anche su Amazon Sony Days Of Play 2018 Sony Interactive Entertainment, dopo il grande successo della scorsa […]

Strange Brigade : Rebellion pubblica un nuovo trailer che mostra in modo più approfondito il gamePlay in vista dell'E3 2018 : Ieri abbiamo appreso che i partecipanti all'E3 2018 sarebbero stati in grado di vedere nuovamente in azione l'avventura ambientata negli anni '30 Strange Brigade e, insieme all'annuncio, abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo a un nuovo trailer, anche se molto breve. Ora, come segnala Dualshockers, lo sviluppatore Rebellion Developments ha rilasciato un altro trailer, che offre ai giocatori una nuova occhiata al gameplay del prossimo ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Il mio tennis è cambiato - vicino ai top Player. Nato calciatore - ad Alicante la svolta” : Marco CecchiNato si sta preparando alla semifinale del Roland Garros 2018 che giocherà domani contro Dominik Thiem. Il 25enne ha sconfitto Novak Djokovic e sta facendo sognare tutta l’Italia, tornata ad ammirare un tennista azzurro tra i migliori quattro di uno Slam dopo addirittura 40 anni dall’ultima volta. Il palermitano è lo sportivo più cercato del momento ma non si tira indietro e riparte da una ricca conferenza stampa alla ...

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense infinita! Borja Blanco in extremis mette alle corde l’Acqua&Sapone. Si va a gara-5! : I campioni d’Italia non mollano mai e negano all’Acqua&Sapone Unigross la gioia di festeggiare lo scudetto tra le mura amiche. Sembrava tutto pronto per la festa degli abruzzesi, ma la Luparense ha dato il meglio di sé in gara-4 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e ha espugnato il Pala Giovanni Paolo II, rinviando la lotta per il tricolore alla bella, che andrà in scena lunedì 11 giugno a Bassano. L’avvio ...

Venezia-Palermo 1-1 - Playoff Serie B 2017/2018 : pagelle e tabellino : Venezia-Palermo, andata semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Real Valladolid vs Sporting Gijon - Segunda División Play Off 7-6-2018 e Analisi : Segunda División, andata semifinali Play off, Analisi e Pronostico di Real Valladolid-Sporting Gijon, Giovedì 7 Giugno 2018. Mata dal 1′, Perez out per squalifica. Real Valladolid–Sporting Gijon, giovedì 7 giugno. Si gioca l’andata delle semifinali dei Play off di Segunda División tra la quinta e la quarta classificata. Quella che si è appena conclusa è stata la 87ª edizione del campionato di calcio spagnolo di seconda ...