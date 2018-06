E3 2018 | Unravel Two è ufficiale ed è già disponibile ora!

E3 2018 : EA annuncia e rilascia UNRAVEL TWO su PC - Xbox One e PS4 : Electronic Arts e Coldwood, durante l’EA Play attualmente in corso Los Angeles, hanno svelato e lanciato nello stesso istante, per la prima volta in assoluto, UNRAVEL Two. Lo studio svedese ha infatti creato un nuovo capitolo delle avventure di Yarny, la piccola creaturina a gomitolo rossa che ha conquistato i videogiocatori nel 2015 con UNRAVEL. UNRAVEL TWO disponibile da oggi UNRAVEL Two, disponibile da oggi, ...