E3 2018 | Unravel 2 è ufficiale ed è già disponibile ora!

(Di sabato 9 giugno 2018) Nonostante qualche piccolissimo singhiozzo nella presentazione ecco l'annuncio a sorpresa che sicuramente sarà molto gradito per molti giocatori che avevano amato il primissimo capitolo:2.Ci saranno sempre due personaggi sullo schermo che lavorano insieme per superare le sfide che ci saranno di fronte al giocatore. Sarà giocabile in solitaria o in co-op e sarà molto importante sfruttare entrambi i personaggi in situazioni particolari e in puzzle sicuramente più complessi e vari rispetto al primissimo capitolo.Ecco la demo mostrata nel corso della conferenza:Read more…