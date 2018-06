eurogamer

: E3 2018: un tuffo in Anthem con data di uscita, trailer, nuovo video gameplay e tanti dettagli. #Anthem - Eurogamer_it : E3 2018: un tuffo in Anthem con data di uscita, trailer, nuovo video gameplay e tanti dettagli. #Anthem - graphicmarina : RT @metaddicted: @MetaErmal Ermal la foto è molto bella grazie,felice ti stia rilassando ?? Ma noi si vuole il tuffo versione 2018?????? https:… - ermal_heart : RT @metaddicted: @MetaErmal Ermal la foto è molto bella grazie,felice ti stia rilassando ?? Ma noi si vuole il tuffo versione 2018?????? https:… -

(Di sabato 9 giugno 2018)ha concluso la conferenza EA all'E3con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare unhanno svelatossimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio,non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia spiccatamente single player, durante la quale però potremo ricevere in ogni momento l'aiuto dei nostri amici che potranno entrare nella partita.Interpreteremo un freelancer che ha l'abilità di pilotare le exotute che avevamo potuto vedere nel teaser dell'E3 2017, ma in questa conferenza abbiamo potuto conoscere in via più approfondita i Javelin. Ci saranno infatti quattro tipi di tute, ognuna con abilità e caratteristiche specifiche: i Javelin Ranger, ...