E3 2018 | Tutti gli annunci di EA

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata a Torino. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio a Torino si è disputata la terza tappa della Serie A2018 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 1. Desiree Carofiglio Reale Torino 54.850 3. Elisa Iorio Brixia ...

FORMULA 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 qualifiche live : tutti i big in Q2 - Grosjean tradito dal motore : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve

Diretta E3 2018 conferenza EA Play : streaming e tutti i giochi annunciati il 9 giugno : EA Play è la prima conferenza di questo scoppietante E3 2018: seguitelo in Diretta streaming, troverete il video in basso. C'è tantissima attesa per i giochi che saranno confermati magari con data di uscita o video gamePlay, ma anche nuove IP. Diretta streaming EA Play all'E3 2018 Più che una conferenza è un vero e proprio evento: l'orario di inizio è alle 22:00 ora italiana, quindi abbordabile per tutti.

Trooping The Colour 2018 - Meghan strega tutti e oscura anche Kate Middleton : Perfetta, impeccabile, bellissima: Meghan Markle ha stregato tutti durante il Trooping The Colour, il tradizionale evento per festeggiare il compleanno della Regina. La neo Duchessa di Sussex ha sfilato insieme al resto della famiglia reale, davanti a migliaia di sudditi che dalle prime luci dell’alba attendevano l’inizio della parata per poterla ammirare. E lei, stupenda e radiosa, non ha deluso le aspettative. Per l’occasione ...

Mondiali Russia 2018 - Putin dà il benvenuto a tutti : “vi sentirete a casa - abbiamo aperto il cuore al mondo” : Il presidente Putin ha accolto con un video di benvenuto tutti coloro che si recheranno in Russia per i Mondiali 2018 Vladimir Putin dà il benvenuto a calciatori e tifosi in arrivo in Russia per i Mondiali, al via il 14 giugno. “abbiamo fatto il nostro meglio per far sì che i nostri ospiti, i giocatori, gli addetti ai lavori e naturalmente i tifosi, si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo. Benvenuti in ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : gara-1 - tutti in pista! (Brno) : DIRETTA Sbk 2018, info streaming video e tv di superpole e gara 1 sulla pista di Brno. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp della Repubblica ceca 2018.

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 9 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti : acquisti e vendite : Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 9 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Grande Fratello 2018 / Da Lucia Bramieri a Patrizia Bonetti : un'esperta svela tutti i ritocchini delle donne : Grande Fratello 2018, quali sono i ritocchini delle donne di questa edizione? Da Lucia Bramieri alla Orlando sino alla Bonetti: le parole dell'esperta a Nuovo

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli stadi della manifestazione. Dodici impianti in undici città : I prossimi Mondiali di Calcio si terranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: saranno 12 gli stadi, ubicati in 11 diverse città, in cui andranno in scena le 64 sfide che porteranno una delle 32 finaliste alla conquista della Coppa del Mondo. La capitale, Mosca, infatti, ospiterà gare in due diversi stadi. Lo stadio più capiente è quello che ospiterà la finalissima del 15 luglio: si tratta dello stadio Lužniki di Mosca, che può ospitare 81000 ...

DIRETTA / Assoluti Italiani Scherma 2018 : tutti i risultati di oggi (2^ giornata - 8 giugno) : DIRETTA Assoluti Italiani Scherma 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della 2^ giornata di gare da Milano, si assegnano titoli a squadre (8 giugno)

LA RASSEGNA - R… Estate a San Nicola 2018 - integrazione e cultura : tutti gli spettacoli GUARDA LE FOTO : Si rinnova l'impegno dell' Amministrazione comunale e della Proloco di San Nicola la Strada per la comunità: al via l'edizione 2018 della RASSEGNA teatrale più attesa del periodo "R…Estate a San ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : venerdì 8 giugno - Santini-Incollingo - i Craciun e Carlo Tacchini - bis - in finale. Tutti ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Giro del Delfinato 2018 – Daniel Martin stacca tutti e vince la 5ª tappa - Thomas sfila la maglia gialla a Moscon : Daniel Martin vince la quinta tappa del Giro del Delfinato, la maglia gialla passa sulle spalle di Geraint Thomas che chiude al secondo posto Daniel Martin vince la quinta tappa del Giro del Delfinato 2018 partita da Grenoble e conclusasi a Valmorel, tagliando il traguardo con quattro secondi di vantaggio su Geraint Thomas, nuovo leader della classifica generale. Il corridore della UAE Emirates dà lo strappo decisivo negli ultimi chilometri in ...