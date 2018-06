E3 2018 | Sea of Solitude è il nuovo indie della famiglia EA Originals

Birth - Io sono Sean/ Su Iris il film con Nicole Kidman : curiosità e cast (oggi - 9 giugno 2018) : Birth - Io sono Sean, il film in onda su Iris oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Cameron Bright, Danny Huston, alla regia Jonathan Glazer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:37:00 GMT)

BIRTH - IO SONO SEAN/ Su Iris il film con Nicole Kidman (oggi - 9 giugno 2018) : BIRTH - Io SONO SEAN, il film in onda su Iris oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Cameron Bright, Danny Huston, alla regia Jonathan Glazer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:53:00 GMT)

Golf - PGA Tour 2018 : Seamus Power al comando del FedEx St. Jude Classic. Regna l’equilibrio - Dustin Johnson sornione : L’irlandese Seamus Power vola al comando del FedEx St. Jude Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee. Con un bogey e 6 birdie, di cui l’ultimo alla buca 18, Power ha concluso il primo round in 65 colpi (-5) e ha acquisito una lunghezza di vantaggio sul resto della comitiva, accalcato in massa alle sue spalle. Sono ben 11, infatti, ...

SEAT al Salone dell'Auto di Torino 2018 : SUV - metano e sportività in evidenza : Al Salone dell’Automobile di Torino SEAT Salone sarà presente con uno stand ricco di novità all’insegna di sportività, con la sua gamma prodotto in versione FR, e...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna comanda la regular season al giro di boa : La prima metà della regular season ha un padrone: l’Unipolsai. Per quel che vale. Dopo il 7 a 2 con cui i bolognesi si sono imposti in gara-uno a Rimini, ancora più macroscopica la differenza al Falchi nella rivincita. Se ieri sera i campioni d’Italia si erano arresi fra terzo e quarto inning, a Bologna sono addirittura usciti di partita se non dopo due out dopo cinque, poco più, poco meno. Fuoricampo da tre di Mazzanti al 1°. ...

Crociere di lusso : è nata Seabourn Ovation - la nave più esclusiva del 2018 : ... i viaggiatori che occuperanno la nave saranno molto esigenti e trascorreranno circa una settimana a bordo per visitare le mete tra le più suggestive e amate al mondo. Sulla nave i visitatori ...

LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi - 30 maggio 2018) : La LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Sean Connery, Peta Wilson e Stuart Townsend. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:43:00 GMT)

NICO/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi - 22 maggio 2018) : NICO, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva e Sharon Stone, alla regia Andrew Davis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:52:00 GMT)

MI CHIAMO SAM/ Su La7 il film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer (oggi - 21 maggio 2018) : Mi CHIAMO Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning, alla regia Jessy Nelson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:13:00 GMT)

Football americano - Prima Divisione 2018 : Seamen - Panthers e Giants avanti tutta : La week 8 della Prima Divisione vede tre squadre in vetta, con posizioni ormai consolidate. I Giants hanno dovuto sudare per battere i Rhinos, arresosi solo al supplementare. Una vittoria arrivata in rimonta: nell’ultima frazione di gioco, Milano è passata in vantaggio, ma Bolzano è riuscita a forzare il supplementare, dove è stato un field goal a decidere l’incontro e a confermare i Giants al terzo posto in classifica. I Seamen, in trasferta a ...

Salverò mia figlia - Rete 4/ Info streaming e trama del film con Chelsea Rickettes (oggi - 19 maggio 2018) : Salverò mia figlia, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Kayla Ewell, alla regia Michael Feifer. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:42:00 GMT)

Probabili Formazioni Chelsea-Manchester United - Finale di FA Cup 19-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester United, FA Cup 2017/2018, Ore 18.45: Blues ancora con Giroud titolare; Red Devils con l’incognita Lukaku. Dopo la conclusione della Premier League, a Wembley va in scena la Finale di FA Cup che mette di fronte il Chelsea di Antonio Conte al Manchester United di Mourinho, in una sfida che si è sempre dimostrata affascinante. I Blues si avvicinano alla sfida con il morale sotto ai piedi a ...

Pallanuoto - A1 2018 : sabato in programma l’ultima giornata della regular season : Ultima giornata per quanto riguarda la regular season del campionato di Pallanuoto maschile: sabato va in scena infatti il 25mo turno, fondamentale per decidere gli ultimi verdetti dell’A1. La lotta più aperta è quella per la salvezza: si sfidano Posillipo e SS Lazio. I campani dovrebbero essere abbastanza tranquilli: derby napoletano contro l’Acquachiara, fanalino di coda e già retrocesso, e 2 punti di vantaggio sui capitolini che ...

Upfront 2018-19 The Cw : Streghe e Supergirl la domenica - l'ultima stagione di Jane the Virgin in midseason : The Cw è l'ultimo network generalista ad annunciare il suo palinsesto per la stagione 2018-19, con una grande novità: l'arrivo di una programmazione anche alla domenica, serata che in passato è sempre stata snobbata dalla rete. Ora, invece, The Cw avrà ben 12 serie tv in onda durante la settimana, seconda solo alla Cbs.Per inaugurare la domenica, il network ha scelto di puntare sulle giovani donne, con Supergirl ed il reboot di Streghe, ...