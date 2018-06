E3 2018 | sale sul palco Star Wars Battlefront 2

Beach volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Sulla sabbia del Salento riparte la caccia al tricolore : Sarà il litorale di Marina di San Cataldo (LE) ad avere l’onore di dare il via al Campionato assoluto di Beach volley 2018, maschile e femminile. Tanto l’entusiasmo per l’inizio di questa stagione e tante le coppie iscritte pronte ad affrontare al meglio questi tre giorni di gare. Lista d’ingresso ricca di nomi noti sia per quanto riguarda la categoria maschile che quella femminile. Nel tabellone maschile, al primo posto tra le teste di serie ...

Teatro Verdi Salerno-Stagione lirico-concertistica e di balletto 2018. : Prossimi spettacoli della stagione lirico-concertistica del Teatro Verdi Salerno- DICEMBRE 2018: OPERA 'IL BARBIERE DI SIVIGLIA' DI GIOACCHINO ROSSINI; Venerdì 7 dicembre ore 21.00 Turno A Domenica 9 ...

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - la Yamaha tallona la Honda - sale la Ducati. Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Ciclismo - sale l’allarme in casa FDJ : Pinot potrebbe saltare il Tour de France 2018 : Il medico della FDJ Jacky Maillot ha messo in dubbio la presenza di Pinot al prossimo Tour de France Thibaut Pinot ha lasciato nel pomeriggio di domenica l’ospedale dove è stato ricoverato al termine della 20ª tappa del Giro d’Italia, al termine della quale aveva dovuto alzare bandiera bianca. (QUI l’articolo completo). Durante la degenza presso il nosocomio di Aosta, al Francese è stato diagnosticato un principio di polmonite ...

Dota 2 : il montepremi dell'International 2018 sale a 10 milioni di dollari in 12 giorni : La competizione internazionale più famosa di Dota 2 ha raccolto oltre 10 milioni di dollari per il suo montepremi in appena due settimane, ci fa notare Esportsobserver.Il montepremi è per una parte finanziato da Valve (1,6 milioni), mentre per il 25% è sostenuto da tutte le vendite in-game di Battle Pass a tema esport del gioco.Il The International ha a lungo rappresentato il più alto montepremi negli esport, ma la situazione potrebbe cambiare ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose con un ottimo secondo round sale al comando del Fort Worth Invitational : Il secondo round del Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari) ci consegna subito un cambio della guardia al vertice della leaderboard. L’evento del circuito PGA in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) vede infatti al comando Justin Rose. L’inglese, grazie al -6 di giornata, si issa ad un complessivo -10 (130 colpi), una lunghezza meglio ...

Cei - risale ma ancora sotto il miliardo 8 X mille 2018 : La Cei precisa anche che i dati trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2018 e relativi alle dichiarazione dell'anno 2015 , redditi 2014, indicano che la percentuale delle ...

Giro d’Italia 2018 - risultato cronometro Rovereto. Squillo Rohan Dennis - Yates si difende bene. Rinasce Fabio Aru - risale Froome : A Rovereto sorride ancora Simon Yates. La 16esima tappa del Giro d’Italia 2018 non sconvolge la classifica e soprattutto consente al britannico di mantenere la maglia rosa anche dopo i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto che rappresentavano la grande speranza di Tom Dumoulin per tornare a contatto con il leader della classifica generale o addirittura superarlo prima della terza settimana. Yates, però, si è difeso alla grande ...

Bologna - incidente stradale a Molinella/ Auto contro albero - morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018) : Bologna, incidente stradale a Molinella: Auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Tennis - Ranking WTA (21 maggio 2018) : Jelena Ostapenko sale al numero 5 - guadagna una posizione Camila Giorgi : La classifica mondiale del Tennis femminile non subisce scossoni al termine del torneo romano: la vincitrice e la runner up sono state le medesime della scorsa edizione, dunque nei piani alti della graduatoria non vi sono stati grandi cambiamenti in termini di punteggio, con la romena Simona Halep che difende il suo trono. La lettone Jelena Ostapenko, detentrice del Roland Garros, sale al numero 5 e sarà dunque quinta testa di serie in terra ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non posso mascherare gli infortuni - uscite le botte di Gerusalemme. Non perdo la speranza” : Chris Froome sta incontrando diverse difficoltà al Giro d’Italia 2018, accusa oltre tre minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates e non sembra assolutamente essere in condizione. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France non riesce a trovare lo spunto dei giorni migliori e si stacca ogni volta che trova una salita, come ieri sullo strappo non irresistibile di Osimo dove si è staccato da un gruppo abbastanza numeroso. Il britannico ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calvario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Salewa svela in anteprima la collezione Primavera/Estate 2018 [GALLERY] : L’anteprima della collezione Primavera Estate di Salewa In occasione della Oberalp Convention ad Alpbach, in Austria, Salewa ha presentato la collezione Primavera/Estate 2019. I prodotti highlight comprendono un nuovo zaino da alpinismo con sistema Contact Flow Fit per tenere la schiena asciutta; due giacche della collezione Agner che per la nuova stagione è stata completamente riprogettata per offrire soluzioni innovative per ...

Eurovision 2018 - Israele in festa per Netta. Il premier israeliano candida Gerusalemme per il 2019 : Le polemiche, anche molto aspre, le hanno portato fortuna. Netta Barzilai ha conquistato gli spettatori del mondo, il loro televoto, è stato fondamentale per scalare la vetta dell'Eurovision 2018. La sua 'Toy', un inno alla libertà femminile, ha attraversato pubblici di età e nazioni diverse. Ed è a loro ...