E3 2018 : Respawn Entertainment presenta Star Wars Jedi Fallen Order : Sul palco dell'EA Play 2018 Vince Zampella, head di Respawn Entertainment, ha presentato con una breve chiacchierata Star Wars Jedi Fallen Order, nuovo titolo dello studio ambientato nell'universo di Star Wars.Zampella ha svelato che il titolo ci metterà nei panni di un Jedi nell'epoca più buia per l'Ordine, che si svolge a cavallo della fine di Episodio 3 e l'inizio di Episodio 4. Purtroppo, il CEO di Respawn non ha potuto mostrare nulla del ...