E3 2018 | NBA LIVE 19 ha una data di lancio

Nba finals 2018 - Warriors travolgenti. Vincono il secondo titolo consecutivo : Il numero 30 dei californiani , nominato Mvp delle finali, segna 37 punti e ispira il 108-85 finale con cui i Golden State Warriors chiudono le finals bissando il successo dello scorso anno

NBA Finals 2018 : Golden State Warriors ancora campioni. Curry sfiora i 40 - Durant è MVP. Cleveland sconfitta 4-0 : Lo sweep è servito. I Golden State Warriors sono ancora Campioni NBA. Curry e compagni vincono nettamente (108-95) gara-4 della Finals ed infliggono un perentorio 4-0 ai Cleveland Cavaliers. Per Golden Statte si tratta del sesto titolo della loro storia, il terzo negli ultimi quattro anni, il secondo consecutivamente. Se i Warriors festeggiano e contano gli Anelli, dall’altra parte Cleveland comincia ad interrogarsi sul futuro, che con ...

NBA Finals 2018 : Uno spaziale Kevin Durant porta gli Warriors sul 3-0! : Prima Steph Curry, poi Kevin Durant! I Golden State Warriors hanno risorse infinite e dopo le prestazioni maiuscole del numero 30 nelle prime 2 gare, in Gara 3 la voce grossa l’ha fatta l’ex Thunder. I californiani hanno così sconfitto i Cleveland Cavaliers 102-110 portandosi sul 3-0 e ipotecando l’ennesimo titolo NBA (sarebbe il 3° in quattro anni). Ancora una volta non è bastata ai Cavs la prestazione di LeBron James ...

NBA Finals 2018 : Golden State sbanca Cleveland e vede il titolo. Kevin Durant stellare : I Golden State Warriors sono ad un passo dal titolo NBA 2018 dopo aver vinto gara 3 sul parquet di Cleveland per 110-102. I campioni in carica conducono ora la serie delle Finals per 3-0, uno svantaggio che mai nessuno nella storia della Lega è riuscito a rimontare. I Cavaliers si sono arresi ancora una volta, probabilmente raccogliendo, come già in gara 1, meno di quanto avrebbero meritato. Perché nel terzo episodio della serie i valori si sono ...

