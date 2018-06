E3 2018 | Le aspettative per la conferenza Microsoft - articolo

Conferenza Square Enix E3 2018 : aspettative - giochi e orario : Tra i protagonisti più attesi dell'E3 2018 non si può non annoverare Square Enix: la compagnia nipponica si appresta a presenziare alla fiera in quel di Los Angeles con il proprio parco titoli, su cui non possono non svettare due veri e propri pezzi da novanta del calibro di Kingdom Hearts 3 e Shadow of the Tomb Raider. Ovviamente tanti altri sono i prodotti chiacchierati per questo E3 2018, e i nomi andremo ad analizzarli nel corso di questo ...