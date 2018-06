E3 2018 | Il Multiplayer di BATTLEFIELD V si mostra alla conferenza EA

E3 2018 : novità su singleplayer e multiplayer di Battlefield 5 : Quest'oggi in occasione della conferenza EA per l'E3 di Los Angeles si è parlato di Battlefield V e delle novità nel single e multiplayer . Battlefield quest'anno punta molto sulla customizzazione per quanto riguarda il comparto online. Potremo personalizzare nel dettaglio personaggi e veicoli, mentre il gameplay evolve in una direzione più esplosiva: migliorata e ampliata la distruttibilità del campo di battaglia, ora potremo saltare da una ...

Il multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 sarà giocabile all'E3 2018 : L'E3 è ormai alle porte e, ovviamente, ci si aspetta che i maggiori e più attesi giochi siano presenti all'importante evento di Los Angeles. Call of Duty: Black Ops 4 è, senza dubbio, uno dei più grandi titoli in uscita quest'anno e, come normale che sia, sarà tra i protagonisti dell'E3 2018.Come riporta Gamingbolt, a quanto pare Activision ha inviato delle email per invitare le persone a partecipare allo showfloor non solo per parlare del ...