E3 2018 | FIFA 19 in un nuovo trailer che conferma la licenza ufficiale della Champions

Mondiali Russia 2018 - la Fifa avverte gli hooligans : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato mano dura per tutti quei tifosi che partecipano a possibili disordini o atti di violenza durante la Coppa del Mondo che parte la prossima settimana in Russia. “Gli arbitri hanno anche per la prima volta l’opportunità di interrompere una partita in caso di alterchi”, ha detto il presidente al quotidiano tedesco “Die Welt”. “Speriamo che non sia necessario raggiungere questo punto ma, se lo ...

FIFA 18 2018 World Cup Russia - recensione : A differenza delle scorse edizioni, i Mondiali Russia 2018 non otterranno una versione di EA Sports FIFA dedicata, ma i contenuti legati alla competizione iridata sono arrivati attraverso un corposo aggiornamento. Gratuito, per tutti, non importa che abbiate il gioco su PC, Switch, Xbox One o Playstation 4. Le differenze tra le diverse versioni sono, infatti, minime, e sono legate principalmente all'assenza del Frostbite Engine su Switch, ...

FIFA 18 è in sconto sullo store di PlayStation per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento 2018 FIFA World Cup Russia : Gli appassionati di calcio saranno in trepidante attesa dei prossimi mondiali, anche se la nostra nazionale, purtroppo, non sarà tra le protagoniste. Ma niente paura, perché il nuovo aggiornamento gratuito di FIFA 18, 2018 FIFA World Cup Russia, vi permetterà di cambiare la storia e magari vincere il prestigioso trofeo proprio con la maglia azzurra.In coincidenza del lancio di 2018 FIFA World Cup Russia, vi segnaliamo interessanti sconti per ...

FIFA World Cup 2018 - pericoli per gli appassionati di calcio nell'acquisto online dei biglietti : ...si sono trovate costrette a rivolgersi ai bagarini o in ogni caso a terze parti per non perdere le partite.I truffator i hanno dato vita a centinaia di domini con testi relativi alla Coppa del Mondo ,...

Alle 17 saremo in diretta con 2018 FIFA World Cup Russia : Anche per oggi si rinnova l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it! Nello specifico, ci concentreremo su 2018 FIFA World Cup Russia, ovvero l'aggiornamento gratuito per FIFA 18 dedicato alla Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 14 giugno in Russia.Di 2018 FIFA World Cup Russia ne ha parlato in modo approfondito nella sua anteprima il nostro Gabriele Carollo che, nella diretta delle ore 17, offrirà ai giocatori e fan del titolo ...

Russia 2018 - il pronostico di Fifa 18 : al Mondiale la Francia vince in finale sulla Germania : I mondiali ancora non sono partiti e abbiamo già un vincitore: la Francia. Non stiamo emulando Nostradamus e non abbiamo consultato esperti od oracoli. Il vaticinio arriva da un videogame, Fifa 18. Per lanciare World Cup, l’add-on gratuito che permette di partecipare alla Coppa del Mondo, Electronic Arts ha provato a simulare il torneo facendolo giocare interamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato di quelli che pesano con ...

Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali, sarà disponibile gratuitamente come DLC

2018 FIFA World Cup Russia - prova : Ogni quattro anni si celebra una delle competizioni più seguite a livello globale, un evento sportivo capace di catturare l'attenzione di milioni di spettatori, che si riuniscono nei salotti e negli stadi di tutto il mondo in preda a una furia patriottica. Parliamo ovviamente dei Mondiali di calcio, e in queste occasioni EA è sempre pronta a supportare un evento di tale portata col suo FIFA. Ecco perché dal 29 maggio giungerà nelle nostre case ...

pubblicati alcuni video relativi ai pack opening!

Fifa World Cup Russia 2018 : tutto quello che devi sapere sul gioco dei mondiali