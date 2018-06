E3 2018 | EA ufficializza la Champions League per FIFA 19

gamerbrain

(Di sabato 9 giugno 2018) Nel corso della conferenza EA Play, Electronic Arts ha annunciato la presenza della UEFA, la competizione per club più prestigiosa al mondo, in EA SPORTS19 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel gioco saranno incluse anche la UEFA Europae la UEFA Super Cup. Laarriva in19 Aaron McHardy, produttore esecutivo di EA SPORTSafferma: La UEFAera una delle competizioni più richieste dai giocatori negli ultimi anni, siamo dunque felici di poterli accontentare introducendola in19. Quest’anno porteremo l’esperienza di gioco a nuovi livelli in diversi modi, dall’integrazione della UEFAall’aggiunta di un’ampia varietà di nuove funzioni per garantire un maggiore controllo. I fan possono ...