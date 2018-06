E3 2018 | EA annuncia e rilascia UNRAVEL TWO su PC | Xbox One e PS4

E3 2018 : annunciato Command and Conquer : Rivals : Oggi EA Play ha annunciato l'arrivo di Command and Conquer: Rivals in occasione dell'E3 2018.Si tratta di un RTS competitivo che presenta battaglie 1v1 e che sarà disponibile solamente su dispositivi mobili.Gli utenti Android potranno registrarsi per una pre-alpha e iniziare a giocare da oggi, mentre non ci sono dettagli per la versione iOS.Read more…

Diretta E3 2018 conferenza EA Play : streaming e tutti i giochi annunciati il 9 giugno : EA Play è la prima conferenza di questo scoppietante E3 2018: seguitelo in Diretta streaming, troverete il video in basso. C'è tantissima attesa per i giochi che saranno confermati magari con data di uscita o video gamePlay, ma anche nuove IP. Diretta streaming EA Play all'E3 2018 Più che una conferenza è un vero e proprio evento: l'orario di inizio è alle 22:00 ora italiana, quindi abbordabile per tutti. Cosa ci aspettiamo da EA? Sicuramente ...

Bigben Interactive annuncia la sua line-up per l'E3 2018 : V-Rally 4 e Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr tra i protagonisti : Ormai ci siamo, l'E3 2018 è veramente vicinissimo e le più importanti compagnie dell'industria sono pronte a mostrare i propri giochi e a rivelare importanti annunci.Tra le aziende protagoniste della kermesse, ci sarà Bigben Interactive che, attraverso un comunicato stampa, ha reso nota la sua line-up di giochi che saranno presenti all'evento di Los Angeles:Quale gioco di Bigben Interactive aspettate di più?Read more…

The Game Awards : annunciata la data per l'edizione 2018 : I The Game Awards tornano ufficialmente anche quest'anno, per la precisione giovedì 6 dicembre 2018 al Microsoft Theater di Los Angeles, come riporta Variety."Il nostro team è estremamente impegnato nella pianificazione dello show del 2018, che sarà la nostra più grande produzione", ha detto il produttore Geoff Keighley, che ha lavorato al predecessore dello show, gli Spike Video Game Awards, per oltre 10 anni. "Stiamo prendendo tutti gli ...

Capcom annuncia la sua line-up per L'E3 2018 : Ormai ci siamo, l'importante E3 2018 è alle porte e i protagonisti dell'industria sono pronti a mostrare i propri giochi e a svelare importanti annunci.Tra le compagnie più importanti presenti a Los Angeles, ci sarà anche Capcom, che ha da poco annunciato la sua line-up E3 2018.Come segnala Gematsu, i titoli targati Capcom giocabili all'evento saranno:Read more…

Nastri d’Argento 2018. Annunciate già a Roma le cinquine : Notte delle stelle sabato 30 giugno al Teatro Antico di Taormina con i Nastri d’Argento 2018. Annunciate già a Roma le

Halo Infinity sarà annunciato all'E3 2018 e sarà un gioco solo multiplayer? : Cosa possiamo aspettarci dal futuro di Halo dopo quanto visto all'interno Halo 5: Guardians? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft ma intanto spunta un rumor molto interessante che confermerebbe un annuncio di un nuovo capitolo del franchise nel corso della conferenza E3 del colosso di Redmond, una conferenza che si terrà il 10 giugno alle 22 ore italiane.Il rumor parte da un tweet dell'executive editor di ...

Amici serale 2018/ Le prime assegnazioni per la finale annunciate oggi : Amici serale 2018: Irama corre verso la vittoria secondo le ultime quote dei bookmaker. Continua a far rumore l'eliminazione di Emma Muscat che commuove con le sue lacrime.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:18:00 GMT)

Nuovi concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 - annunciate altre date : biglietti in prevendita : I concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 si arricchiscono di nuove date. L'artista romana sarà infatti in concerto a Taormina, con biglietti già in prevendita in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, i biglietti saranno disponibili con modalità di ritiro sul luogo dell'evento e con consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite l'acquisto su ...

Computex 2018 : ASUS annuncia i nuovi notebook ZenBook e VivoBook - il concept Project Precog per il PC del futuro e il wearable VivoWatch BP : TAIPEI, Taiwan, 5 giugno 2018. Jonney Shih, Chairman di ASUS, ha oggi aperto l’evento stampa organizzato in occasione dell’edizione 2018 del Computex svelando una serie di nuovi prodotti, tra cui: ZenBook Pro 15 e ZenBook Pro 14 con il rivoluzionario sistema ScreenPad, ZenBook S, vincitore di ben tre premi, la nuova line-up di notebook VivoBook e il wearable VivoWatch BP per gli amanti del benessere, che incorpora un rilevatore della pressione ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Finale - diretta e vincitore : la d'Urso annuncia sorprese ed entra in casa! : GRANDE FRATELLO 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:06:00 GMT)

Ufficiale la data della finale di Amici 2018 annunciata da Maria De Filippi : La data della finale di Amici 2018 è finalmente Ufficiale. L'annuncio arriva in semifinale, con una Maria De Filippi che finalmente scioglie le riserve sulla puntata conclusiva di questa complessa tornata del talent di Canale 5. I ragazzi si sfideranno per la vittoria nella serata dell'11 giugno, rovesciando ogni pronostico della vigilia con conferme non pervenute per la data 10 e per il 9, che mai hanno trovato l'ufficialità da parte della ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di giugno 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di giugno 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Assassin’s Creed® Chronicles: Russia Assassin’s Creed® Chronicles: Russia è il terzo episodio della trilogia di Assassin’s Creed® Chronicles. Pur restando fedele ai canoni della serie, Chronicles trasporta Assassin’s ...

