E3 2018 | annunciato Command and Conquer | Rivals

Halo Infinity sarà annunciato all'E3 2018 e sarà un gioco solo multiplayer? : Cosa possiamo aspettarci dal futuro di Halo dopo quanto visto all'interno Halo 5: Guardians? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft ma intanto spunta un rumor molto interessante che confermerebbe un annuncio di un nuovo capitolo del franchise nel corso della conferenza E3 del colosso di Redmond, una conferenza che si terrà il 10 giugno alle 22 ore italiane.Il rumor parte da un tweet dell'executive editor di ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ Maglia rosa : Froome vincitore annunciato. Viviani trionfa a punti! : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la Maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome vincitore su Dumoulin e Lopez, oggi Viviani per blindare la ciclamino (21^ tappa)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:20:00 GMT)

Fallout 3 Anniversary Edition sarà annunciato all'E3 2018? : È ufficialmente la stagione dell'E3, il che significa che da qui, fino alle prossime due settimane, spunteranno tonnellate di indiscrezioni e potenziali fughe di notizie. Nella giornata di oggi, come segnala PlayStation LifeStyle, è comparso un rumor (abbastanza grande) che riguarderebbe da vicino la conferenza E3 di Nintendo. A quanto pare durante il briefing potrebbe essere annunciata una Fallout 3 Anniversary Edition, un'edizione che, ...

Annunciato F1 2018 della Codemasters. Come sarà il gioco ufficiale della formula uno : La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata per immergere i giocatori ancora più in profondità nel mondo di F1. Stiamo, inoltre, aggiungendo altre auto classiche, seguendo le richieste dei ...

Bryan Vs Lauren/ Amici 2018 - il vincitore del circuito del ballo annunciato oggi? : Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018, il vincitore del circuito del ballo annunciato potrà essere annunciato nel serale di oggi? Ecco le loro assegnazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:00:00 GMT)

The Elder Scrolls 6 sarà annunciato all’E3 2018? : Un produttore di giocattoli canadese di nome Les Jouex Franckid ha apparentemente anticipato il possibile annuncio di The Elder Scrolls 6: il leak è avvenuto... tramite una presentazione di PowerPoint che mostrerebbe i prodotti attualmente in via di sviluppo. Il presunto leak derivato dal PowerPoint di Franckid presenta però qualche imprecisione. La lista, infatti, ha stimato un annuncio di The Elder Scrolls 6 che sarebbe dovuto arrivare ad ...

Annunciato il tour di Ghali nel 2018 - i primi concerti nei palazzetti italiani : le date e i biglietti in prevendita : Annunciato il tour di Ghali nel 2018, 11 concerti in tutta Italia per la prima tournée nei principali palazzetti dello sport. Artista rivelazione della trap, a sorpresa Ghali ha svelato il primo tour nei palasport che lo porterà a calcare i palchi più importanti d'Italia il prossimo autunno. Si parte il 20 ottobre dal Pala Alpitour di Torino, con il debutto dell'artista fenomeno del 2018 in una dimensione live del tutto nuova: il tour ...

Un remake di DOOM 2 potrebbe essere annunciato all'E3 2018 : L'E3 2018 si avvicina sempre di più e le compagnie protagoniste dell'importante evento si stanno preparando. Tra queste ci sarà anche Bethesda che, proprio nella giornata di ieri, ha annunciato che sarà presente alla manifestazione di Los Angeles con una line-up di giochi molto varia, per accontentare tutti.Nella notizia riportata, però, non vengono menzionati precisamente quali giochi saranno presenti alla fiera ma, come segnala Comicbook, una ...

Quake Champions : annunciato un nuovo campione - una nuova mappa e il programma eSport 2018 : Questo fine settimana, durante il Bethesda Gameplay Day al PAX East, il team responsabile di Quake Champions ha fornito nuovi dettagli sull'aggiornamento di aprile, incluso il ritorno di Strogg, uno tra i combattenti più famosi di Quake, una nuova mappa di Cthala e il calendario degli eventi eSport di Quake del 2018. Nuovi contenuti in arrivo ad aprileAlla fine di aprile, l'aggiornamento di Quake Champions introdurrà nuovi contenuti insieme a ...

Biondo squadra blu/ Il rapper un vincitore annunciato? Può contare sul sostegno del pubblico (Amici 2018) : Il rapper Biondo ha conquistato un posto al serale di Amici 2018, in onda questa sera su Canale 5. Ma il professor Carlo Di Francesco lo ha invitato a ritirarsi...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Sfera Ebbasta ha annunciato le date del Rockstar Summer Tour 2018 : Nel bel mezzo del suo Tour indoor che sta raccogliendo un successo dopo l’altro, Sfera Ebbasta ha annunciato le date dei concerti estivi. [arc id=”cb5b2cbc-10c9-11e7-bffd-a4badb20dab5″] A luglio e agosto il King della trap sarà di nuovo in giro per l’Italia con il Rockstar Summer Tour 2018. Scommettiamo che dopo questa notiziona la tua voglia di vacanza è aumentata a dismisura! Dai un’occhiata al calendario dei ...