E3 2018 | alle 20 seguite in diretta con noi la conferenza EA!

Come si vota alle Elezioni Comunali 2018/ Amministrative : comuni - scheda elettorale e ballottaggi : Come si vota alle Elezioni Amministrative 2018: quando e dove si vota alle Comunali, la scheda elettorale e gli eventuali ballottaggio. comuni sup/inf ai 15mila abitanti, cosa cambia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 05:45:00 GMT)

News Sportive 08/06/2018 – Perin alla Juventus e Cecchinato out al Roland Garros : le notizie di oggi [GALLERY] : Tutte le notizie di questa giornata di sport: da Perin ed il suo approdo alla Juventus alla sconfitta in semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : nelle prove a squadre festeggiano Esercito - Fiamme Oro e Fiamme Gialle : Seconda giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo venerdì si sono tenute le prime gare a squadre. Nella sciabola femminile la vittoria è andata al Centro Sportivo dell’Esercito. Il quartetto composto da Chiara Mormile, Caterina Navarria, Martina Criscio e Benedetta Baldini è salito sul gradino più alto del podio dopo aver sconfitto in finale le Fiamme Oro con il punteggio di 45-35. Al terzo ...

Mondiali Russia 2018 : c’è il Ramadan - Tunisia s’allena all’alba : Il Ramadan, che scade proprio nel giorno della partita inaugurale del Mondiale in Russia (14 giugno), condiziona le abitudini delle Nazionali i cui calciatori appartengono alla religione musulmana. E’ il caso della Tunisia, che domani disputerà l’ultima amichevole pre-Mondiale contro la Spagna (alle 20,45, nello stadio di Krasnodar). La squadra tunisina, proprio a causa del Ramadan, ha deciso di allenarsi all’alba, nel rispetto ...

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Miglior tempo per Fernando Alonso davanti alle Mercedes - Ferrari più indietro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Cecchinato-Thiem : semifinale in diretta - Diretta aggiornata alle 14 : 24 del 08 giugno 2018 : 14:24Cecchinato non molla: adesso è avanti 5-4,14:20Thiem non perde la calma e pareggia 4-4,14:18Cecchinato avanti 4-3,14:14Thiem sfonda col servizio: 3-3,14:10Cecchinato recupera da 15-40 e si porta ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le squadre africane partecipanti. Egitto mina vagante - ma occhio alle sorprese dal Continente Nero : Riuscirà una squadra africana a raggiungere le semifinali dei Mondiali per la prima volta nella storia? Questo è il classico interrogativo che gli appassionati si pongono alla vigilia di ogni rassegna iridata: le formazioni del Continente Nero vengono sempre etichettate come possibili mine vaganti ma poi, ben che vada, si spengono ai quarti di finale e non riescono a entrare nel vivo della competizione sognando un possibile trionfo ...

Beach volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi ok : ora sfida alle brasiliane! Sconfitte le azzurre provenienti dalle qualificazioni : Una vittoria e due Sconfitte: questo il bilancio, ampiamente previsto, della prima mattinata di gare per le tre coppie azzurre impegnate nel torneo 2 Stelle di Nantong in Cina. Le buone notizie arrivano dal binomio che era già in main draw, Zuccarelli/Traballi che ha avuto la meglio in tre set delle greche Karagkouni/Spiliotopoulou, ormai avversarie abituali delle coppie italiane in questa prima parte della stagione. Zuccarelli/Traballi hanno ...

BMX - Mondiali 2018 : Tommaso Gasparoli conquista l’argento nel Challenge 15/16 anni! : Si aprono subito con un’ottima notizia per l’Italia i Mondiali 2018 di BMX, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). L’azzurro Tommaso Gasparoli conquista l’argento nella categoria Challenge 15/16 anni. Un risultato di grande prestigio per questo ragazzo che gareggia per l’A.S. Besnate e riesce così ad imporsi in un evento così importante, dimostrando quindi un grande potenziale. Titolo iridato conquistato dall’argentino Gianni Antonio ...

Chi è Monica Bertini? Da Sky a Mediaset per i Mondiali 2018 - ecco la giornalista (moglie di un calciatore) di ‘Casa Russia’ [GALLERY] : Bella, affascinante e talentuosa: ecco Monica Bertini la padrona di casa del programma Mediaset ‘Casa Russia’ dedicato ai Mondiali 2018 Non solo Belen Rodriguez ed Ilary Blasi saranno le sexy protagoniste del palinsesto Mediaset dei programmi dei Mondiali di Russia 2018. Anche Monica Bertini farà parte dello splendido parterre femminile della squadra pronta a sbarcare in tv per commentare la competizione iridata. Più precisamente la ...

Estate 2018 – Tante proposte per vivere l’estate con stile [GALLERY] : North Sails, Mango, Jaked, Triumph, Sloggi, Miriade, Carpisa: le linee beachwear più cool in circolazione. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo Estate 2018 – Tante proposte per vivere l’Estate con stile [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Mondiali di Russia 2018 sulle reti Mediaset : alla presentazione Belen - Ilary Blasi - il Mago Forest e tanti altri [GALLERY] : Belen, Ilary Blasi, il Mago Forest e tanti altri personaggi dello sport e dello spettacolo alla presentazione dei Mondiali di Russia 2018 sulle reti Mediaset Questa mattina avevamo dato conferma della presenza di Belen Rodriguez nei programmi Mediaset dedicati ai Mondiali di Russia 2018, ma non sarà solo lei la madrina tv di questa competizione iridata. Negli studi Mediaset si è tenuta la conferenza stampa e la presentazione dell’intero ...

SABATO 9 GIUGNO 2018 "MEZZA/NOTTE BIANCA - A COLORI - DEI BAMBINI" quarta edizione DALLE ORE 17 : 00 ALLE 00 : 00 " STADIO DORICO - ANCONA : Sul palco nel tardo pomeriggio ci saranno in ordine: esibizioni di ballo e di musica, a seguire baby dance, ballo country, e poi sarà il momento degli spettacoli di bolle di sapone e di magia, di ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 8 giugno 2018 alle 17 presentazione del libro di Chiara Cerigato : 'A cosa pensi?': viaggio alla scoperta di una nuova forma di libertà 07-06-2018 / Giorno per giorno Ha per protagonista una viaggiatrice alla ricerca di nuove forme di libertà il romanzo di Chiara ...