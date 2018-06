“È stata la prima | indimenticabile” Lutto nel mondo cinema Solo lei è riuscita

Formula 1 - conferenza GP Canada. Verstappen : 'Incidenti? Basta - prima o poi potrei dare una testata' : Ha voglia di riscatto, ma anche tanta rabbia e probabilmente un pizzico di frustrazione. Max Verstappen ha fretta di dimenticare un inizio di stagione complicato, fatto di errori e incidenti. Due ...

Principe Harry : ci sarebbe stata una telefonata strappalacrime alla ex prima del Royal Wedding : Lei è Chelsy Davy The post Principe Harry: ci sarebbe stata una telefonata strappalacrime alla ex prima del Royal Wedding appeared first on News Mtv Italia.

MotoGp Fancia - Marquez : «La prima parte della stagione è stata molto positiva» : LE MANS - Primo confronto pubblico in conferenza stampa per Marquez e Rossi. È lo spagnolo a prendere per primo la parola presentando il suo momento particolarmente positivo: ' La prima parte della ...

Fabrizio Corona - la prima intervista dopo la prigione : ‘E’ stata una guerra’ : Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 16 maggio, Fabrizio Corona parla per la prima volta: “La mia è l’unica versione, quella vera. È stata solo una guerra“, ha raccontato l’ex re dei paparazzi al giornalista Gabriele Parpiglia. Adesso Corona può rilasciare dichiarazioni pubbliche e usare i social network dopo due anni di silenzio in virtù della decisione di un giudice che ha scelto di allargare le maglie della sua ...

Parla per la prima volta Fabrizio Corona : "È stata solo una guerra" : Dopo più di due mesi fuori dal carcere e due anni di silenzio, Fabrizio Corona ha rilasciato la sua prima intervista alla stampa. Il suo sfogo lo affida al numero del settimanale Chi in edicola da ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella avvistata : la decisione su Lorenzo e Luigi prima della scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella in viaggio verso Milano: sorpresa per Lorenzo Riccardi? La decisione della tronista prima della scelta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:35:00 GMT)

Picchiarono una disabile perché era stata servita prima di loro al bar : indagati per lesioni e minacce : Sono indagati con le accuse di lesioni, minacce e danneggiamento Antonio Casamonica, 26 anni, e suo cugino Alfredo Di Silvio per aver aggredito e picchiato una giovane ragazza disabile e un uomo romeno di 39 anni in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere romano della Romanina. Il fascicolo è affidato alla Dda dell’aggiunto Michele Prestipi...

“È stata la prima persona a far visita a Kate Middleton”. Niente cognati - sorella o genitori. Fa strano - ma tra i pochissimi autorizzati ecco chi ha raggiunto immediatamente la duchessina in ospedale. Ci sono le foto : Alle 11,01 del 23 aprile 2018 il Regno Unito dava il benvenuto al terzo royal baby. Kate Middleton, arrivata alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stessa clinica dove erano nati il primogenito, George (5 anni il prossimo 22 luglio) e Charlotte (3 anni il 2 maggio prossimo), intorno alle 6 del mattino e dopo poche ore è nato il secondo maschietto di casa. Lo ha annunciato via Twitter Kensigton Palace, specificando che ...

Per il dopo Schulz è stata scelta Andrea Nahles : l'Spd elegge la prima donna alla guida del partito : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell'Spd.Nahles, che succede a Martin Schulz, ha ottenuto 414 voti tra i 631 delegati presenti, il che significa il 66,3% dei voti totali validi nel congresso straordinario SPD, a Wiesbaden. Il risultato contrasta con il 100% raggiunto un anno fa da Schulz, ma è in parte spiegato ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite di Verissimo per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

La seconda audizione di Zuckerberg al Congresso è stata molto più difficile della prima : Ammette che arrivati a questo punto: 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di internet, rispondendo al deputato che gli chiedeva se non fosse un far west per le aziende. Le regole servono '...

Pd - Serracchiani : "Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte" : "Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito". sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 ...

Pd - Serracchiani : “Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte” : “Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito”. sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Debora Serracchiani, in un lungo mea culpa sulla situazione del partito. La presidente uscente della Regione Friuli Venezia Giulia accredita a Matteo Renzi diversi meriti: “Ha fatto molto e tante ...