Incendi - la Protezione Civile : “Due Canadair in partenza per la Svezia” : Partiranno domani mattina da Ciampino due canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Can 27 e Can 31, diretti in Svezia, a Stoccolma per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi nel Paese scandinavo. Lo annuncia in una nota la Protezione Civile. I velivoli, d’intesa con il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, sono ...