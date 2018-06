udinetoday

: Friuli Venezia Giulia: Ducati in un fosso, grave un motociclista colpito da un auto... #Venezia #Giulia #Ducati… - TuttOSuLinuX : Friuli Venezia Giulia: Ducati in un fosso, grave un motociclista colpito da un auto... #Venezia #Giulia #Ducati… - udinetoday : Ducati in un fosso, grave un motociclista - PaolaTreppo : Con la Ducati contro una Polo: moto distrutta nel fosso, grave un 32enne -

(Di sabato 9 giugno 2018) Dopo la triste morte verificatasi a Bertiolo, sulla Napoleonica, un altro centauro è rimasto ferito oggi in un incidente stradale verificatosi in via Codugnella, a Colloredo di Monte Albano. L'...