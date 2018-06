Drive on Moscow - recensione

eurogamer

: Operazione Barbarossa su PS4 #recensione - Eurogamer_it : Operazione Barbarossa su PS4 #recensione - _MRN95 : Bugatti Chiron Follow @_MRN95 . #drive_it_automotive #car #cars #bugatti #bugattichiron #laferrari #supercar… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Shenandoah è uno sviluppatore di wargame che ha iniziato la sua carriera con ambizioni e risultati straordinari. Il primo gioco pubblicato su iOS, Battle of the Bulge, ha ottenuto un successo straordinario: centomila copie vendute, un enormità per uno strategico duro e puro. Il segreto del successo di questo titolo risiedeva probabilmente nell'interfaccia grafica elegante ed efficiente e nel gameplay semplice ma profondo, in grado di raccontare la storia di una delle battaglie più famose di sempre in poche mosse ma con tante scelte interessanti. Questa combinazione di pregi lo rendono, ancora oggi, un titolo straordinario, soprattutto su iOS, una sorta di gioco che non può mancare sull'iPad di qualsiasi appassionato, non solo di wargame, ma anche di giochi strategici.Si perché Battle of the Bulge riusciva nel compito di portare le logiche wargame su un piano decisamente più appetibile ...