Dopo 19 anni la Nazionale femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale

SPOSI PER CASO Dopo 37 ANNI/ Kimberley e Ron - avete ragione - il matrimonio non è un sentimento : Minnesota, Usa: Kimberley e Ron 37 ANNI fa promisero di sposarsi se si fossero ritrovati single a 50 ANNI. Così è stato. Una storia che ha molto da insegnare. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:06:00 GMT)DEPRESSO UN ITALIANO SU 5/ E' il terrore che il bene ci lasci per sempre, di F. PichettoALFIE EVANS/ Ora è tempo di pregarlo. E di rispondere alle sue domande, di F. Pichetto

Calcio femminile : ITALIA IN PARADISO! Magiche azzurre - volano ai Mondiali 2019 Dopo 20 anni! : L’ITALIA è in PARADISO! Le azzurre realizzano il sogno e conquistano la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia dopo 20 anni. La squadra di Milena Bertolini si è imposta 3-0 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze contro il Portogallo. Un match dominato dalla nostra squadra coi gol che portano la firma di Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea. Un sogno che si realizza, fatto di 7 vittorie in altrettanti ...

Calcio - Mondiali femminili 2019 : tutte le squadre qualificate - l’Italia torna Dopo 20 anni! : L’Italia festeggia con le lacrime agli occhi e si qualifica ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre hanno staccato il pass per la rassegna iridata dopo venti anni di assenza: un risultato storico raccolto dalle ragazze di Milena Bertolini che hanno dominato il girone di qualificazione surclassando Belgio e Portogallo. La nostra Nazionale ha incantato nel corso dell’ultimo anno e si è meritata questo risultato ottenuto a suon ...

Rosaria - morta a 22 anni Dopo l'intervento per dimagrire. Il dolore dell'amica su Fb : «Eri bella così...» : Dramma in Campania. Una studentessa di 22 anni, Rosaria Lobascio di Sala Consilina, è morta la scorsa notte dopo aver accusato un malore. Erika muore a 23 anni durante un intervento per...

Mafia : Fiammetta Borsellino - sentenza trattativa? Dopo 25 anni… : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) – “Ci sono delle Procure oggi che stanno dimostrando di voler andare a fondo nelle cose”. A dirlo, parlando a un incontro a Palermo, nell’ambito della rassegna ‘Una Marina di libri’, è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antiMafia, Paolo, ucciso nella strage di via D’Amelio. “Il processo sulla trattativa – ha aggiunto – è sicuramente un momento ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - sentenza trattativa? Dopo 25 anni... : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "Ci sono delle Procure oggi che stanno dimostrando di voler andare a fondo nelle cose". A dirlo, parlando a un incontro a Palermo, nell'ambito della rassegna 'Una Marina di libri', è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antiMafia, Paolo, ucciso nella strage di

Diritti tv - Serie A verso la rivoluzione : forse necessari 2 abbonamenti. E 90° Minuto rischia la chiusura Dopo 48 anni : Si rischia un’altra rivoluzione, perché nessuno potrà acquistare tutti i pacchetti disponibili per la prossima Serie A. E certamente, un altro cambiamento epocale, si profila per i gol in chiaro: non potranno essere trasmessi prima delle 22 di domenica. Tradotto: una storica trasmissione come 90° Minuto rischia la chiusura. Di certo, non sarà prima a trasmetterli, come è sempre stato da 48 anni a questa parte. I tg, infatti, potranno far ...

La Vita in Diretta - il saluto commosso di Marco Liorni Dopo 7 anni : Felice di esserci stato : Per dire addio a La Vita in Diretta Marco Liorni fa una cosa che non ha mai fatto: si prende un po' di tempo per sé. Gli ultimi minuti dell'ultima puntata stagionale del contenitore di Rai 1 sono tutti per lui: gli si concede di ripercorrere i 7 anni trascorsi alla guida del talk feriale dell'ammiraglia Rai, una guida ereditata da Lamberto Sposini, cui manda un abbraccio speciale. --Diciamo che il testimone lo raccolse di fatto da una ...

FE - a Zurigo domenica il 10° round. Sarà battaglia nell'E-Prix che fa tornare in Svizzera Dopo 64 anni le gare auto : Zurigo - La Formula E scrive domenica una nuova pagina di storia dello sport automobilistico riportando una competizione agonistica a quattro ruote in Svizzera a 64 anni di distanza...

Cinema : '2001 Odissea nello spazio' torna 50 anni Dopo : È stato catalogato come genere di fantascienza quando invece ha affrontato l'antropologia, la scienza, la letteratura e la musica come poche altre volte è avvenuto nella storia del Cinema. Parliamo ...

Formula E : le corse tornano in Svizzera Dopo più di 60 anni : ... che determino il divieto di corse nella Confederazione, la Svizzera accoglierà una gara automobilistica e lo fa con il nono round del Campionato del Mondo di Formula E. L'ultimo GP corso tra i ...

“Se a 50 anni siamo single ci sposiamo”/ Usa - matrimonio tra amici storici : promessa mantenuta 37 anni Dopo : A vent'anni si erano promessi che se dopo 30 anni fossero stati ancora single si sarebbero sposati e così è successo davvero, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Cantone : "Dopo 3 anni Italia diversamente corrotta" : Dopo tre anni l'Italia "è un Paese diversamente corrotto" . Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone , ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Dal mondo ...

“Se a 50 anni siamo single ci sposiamo” : amici a nozze Dopo 37 anni : “Se arriviamo a 50 anni e siamo ancora single ci sposiamo tra di noi”: una promessa fatta al telefono da due ventenni del Minnesota, negli Stati Uniti, che 37 anni dopo è diventata realtà. La storia...