Donatella Milani lascia ' Ora o mai più' nonostante il voto alto di Orietta Berti | ' Devo

Ora o Mai Più : Donatella Milani lascia il programma : Donatella Milani Le voci di un’uscita di scena di Donatella Milani da Ora o Mai Più, il nuovo varietà condotto da Amadeus su Rai1 a partire da questa sera, si rincorrevano già dalla giornata di ieri, ma solo questo pomeriggio è arrivata la conferma da parte della diretta interessata. Con un post sulla sua pagina Facebook la cantante toscana, celebre negli anni ’80 per la sua hit Volevo Dirti, ha annunciato di essersi ritirata dal programma per ...

Donatella Milani : età - altezza e peso. Tutto sull’interprete di ‘’Volevo dirti’’ : Donatella Milani, cantautrice senese, è una delle protagoniste della musica leggera e della canzone pop italiana dei primi anni Ottanta. Il suo esordio avviene come autrice di canzoni di successo per altri cantanti. Nel 1980 firma come autrice insieme a Enzo Ghignazzi, in arte Pupo, ”Su di noi”, brano che che si classifica al terzo posto del festival di Sanremo. Partecipa al Festival di Sanremo 1983 sia come interprete di ...