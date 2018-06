DONA IL FEGATO A 97 ANNI Trapianto record a Perugia | salverà la vita ad una donna di 64

Zio DONA parte del suo fegato al nipotino e gli salva la vita : E' una storia a lieto fine quella che arriva da Palermo. Un trapianto di fegato da vivente è stato concluso con successo all'Ismett, racconta PalermoToday. Zio dona fegato al...

Salute : a Ismett Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da DONAtore vivente (2) : (AdnKronos) - In Italia i centri più attivi sono Ismett e l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. In Ismett il programma di trapianto di fegato pediatrico è stato avviato in Ismett dal 2008, ma negli ultimi dodici mesi si è ulteriormente potenziato grazie all’arrivo a Palermo del professore de Ville, da cir

Salute : a Ismett Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da DONAtore vivente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Sono già dieci i bambini trapiantati di fegato da donatore vivente presso l’Irccs Ismett di Palermo. Lo rende noto lo stesso Istituto per i trapianti. “Un piccolo traguardo raggiunto dal centro palermitano in appena 12 mesi che pone l’Istituto fra le strutture più attive in Europa per questo genere di interventi. In tutti i centri italiani vengono realizzati circa 15 trapianti ...

Sta bene primo trapiantato fegato da DONAtore Hiv-positivo : Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) – Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, “il paziente che ha ricevuto l’organo sta bene e conduce una vita normale”. Il punto su questo innovativo intervento è stato fatto durante la decima edizione dell’Italian conference on ...

Papà DONA al figlio di 1 anno parte del suo fegato e lo salva : Un Papà ha donato al proprio bambino una parte del proprio fegato, attraverso un trapianto da vivente a vivente. E' accaduto a Padova, nell'Azienda ospedaliera. Purtroppo il piccolo soffriva di una grave malattia, una crisi di atresia biliare che non lasciava scampo.“Siamo riusciti a mettere sul campo tecniche di divisione del fegato così accurate e così precise sulla quantità di organo necessario per il trapianto che si possono asportare ...

Padova - padre DONA FEGATO al figlio gravemente malato e lo salva : Padova, padre dona fegato al figlio gravemente malato e lo salva Il piccolo di neanche un anno era affetto da una grave patologia epatica. Non c'erano organi disponibili, così il suo papà ha deciso di donare un quarto del suo fegto. L'operazione è stata eseguita con successo dallo staff di Umberto Cillo nel ...