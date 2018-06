Diritti TV Serie A | due abbonamenti per vedere tutte le partite e immagini in chiaro solo

Diritti Tv - la vergogna è totale : sarà impossibile vedere la Serie A con un solo abbonamento - i tifosi vanno rispettati : Diritti Tv al centro di una diatriba molto accesa, in tutto ciò sembrano essere gli utenti le povere vittime di un sistema che non convince affatto La bagarre legata ai Diritti Tv, volge verso una conclusione davvero assurda. La “trattativa” è stata serrata, una partita giocata tra grandi multinazionali, leghe, federazioni e grossi imprenditori, senza tener conto di coloro i quali poi dovrebbero usufruire del prodotto, i poveri ...

Diritti tv - la nuova Serie A rischia di cancellare 90° Minuto : uno sfregio a un rito collettivo stile Carosello e Fantastico : L’ultimo sfregio al tempio del calcio italiano è compiuto. Se verranno confermate le scelte di Lega di Serie A per i Diritti tv, Novantesimo Minuto, o 90esimo Minuto (con un pallone rigorosamente al posto dello zero del novanta) sarà cancellato dal palinsesto Rai dopo 48 anni. Certo, siamo sopravvissuti all’addio di Carosello, di Mina e di Flash, a breve ci saluterà perfino Fabio Fazio (scherziamo), ma la scrivania di Paolo Valenti e gli RVM con ...

Diritti tv - rivoluzione Serie A : meno calcio in 'chiaro' - gol la sera e rischio doppio abbonamento : Brutte notizie per gli appassionati di calcio: lo sport più amato dagli italiani rischia di scomparire dai palinsesti in chiaro della domenica pomeriggio e c'è il rischio che i...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - probabili accordi fra operatori. Gol in chiaro prima sul web : Rivoluziona il calcio in tv il nuovo bando della Lega Serie A. Per guardare le dirette dell'intero campionato potrebbero servire almeno due abbonamenti, a meno di accordi commerciali fra gli operatori, resi possibili da regole e tecnologie. Di certo gol e highlights in chiaro non saranno disponibili in televisione prima delle 22 di domenica (salvo il diritto di cronaca per i tg), mentre sul web saranno visibili tre ore dopo ogni partita. Dopo un ...

Diritti TV SERIE A 2018-2021 / Si va verso la conciliazione tra Media Pro e Sky? : DIRITTI tv SERIE A 2018-2021, abbonati costretti a un doppio abbonamento per guardare tutta la SERIE A. Si torna indietro ai tempi di Stream e Tele +? Il pubblico pronto a protestare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:03:00 GMT)

Diritti tv : ci vorranno due abbonamenti per vedere tutta la Serie A? : Per chi è abituato a vedere le trasmissioni della domenica pomeriggio questo si trasforma in un blackout fino alla domenica sera, fatto salvo il diritto di cronaca: i gol saranno visibili nei ...

Diritti tv serie A - al via un'autentica rivoluzione - : Rimane, invece, invariato il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i vari Tg. La cifra che le società vorrebbero incassare da questo bando è di 1,1 miliardi di euro, 100 milioni in ...

Diritti tv : rischio due abbonamenti per tifosi Serie A : I tifosi di calcio rischiano di dover sottoscrivere due abbonamenti per poter vedere le partite di Serie A. E quanto emerge al termine dell’assemblea della Lega Calcio che ha attribuito il Diritti tv per gli anni 2018-2021, privilegiando un bando per prodotti e non per piattaforme che non tiene conto della suddivisione per squadre. +Tre i pacchetti principali che dovranno essere presto assegnati, ma nessuno degli operatori che si è detto ...

Diritti tv - Lega : ok unanime a pacchetti Serie A - si vende per prodotto : L’assemblea della Lega Calcio, riunita a Milano, ha approvato all’unanimità i pacchetti sui Diritti tv della Serie A. I pacchetti definitivi saranno pubblicati entro le ore 18 sul sito della Lega, nessuna conferenza stampa da parte del presidente Gaetano Miccichè al termine dell’incontro durato meno di un’ora. Da quanto trapela si tratta di tre pacchetti principali, la modalità di vendita decisa dall’assemblea sarà ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 / Abbonati costretti a un doppio abbonamento per vedere tutto il campionato? : Diritti tv Serie A 2018-2021, Abbonati costretti a un doppio abbonamento per guardare tutta la Serie A. Si torna indietro ai tempi di Stream e Tele +? Il pubblico pronto a protestare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:17:00 GMT)

Diritti Tv : per pacchetto principale Serie A 452mln euro a stagione : Milano, 8 giu. (AdnKronos) – La Lega Calcio ha reso noti i pacchetti definitivi e i prezzi minimi di ciascun pacchetto dei Diritti tv della Serie A relativi alle tre stagioni dal 2018 al 2021. E prevista un’offerta per prodotto. Il pacchetto principale (il 5) prevede 114 eventi per un prezzo minimo a stagione di 452mln di euro. Il pacchetto 6 riguarda 152 eventi con prezzo minimo di 408mln euro a stagione e il pacchetto 7 indica 114 ...

Diritti Tv : per pacchetto principale Serie A 452mln euro a stagione : Milano, 8 giu. (AdnKronos) – La Lega Calcio ha reso noti i pacchetti definitivi e i prezzi minimi di ciascun pacchetto dei Diritti tv della Serie A relativi alle tre stagioni dal 2018 al 2021. E prevista un’offerta per prodotto. Il pacchetto principale (il 5) prevede 114 eventi per un prezzo minimo a stagione di 452mln di euro. Il pacchetto 6 riguarda 152 eventi con prezzo minimo di 408mln euro a stagione e il pacchetto 7 indica 114 ...

Diritti tv : rush finale in Lega Calcio su Serie A : Ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega Calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ...

Svolta Diritti tv : rischio due abbonamenti per vedere tutta la Serie A : Resta salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i tg'. Uno scenario questo che metterebbe seriamente a rischio il futuro di una trasmissione storica come 90° minuto.