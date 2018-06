DIRETTA Trento Olimpia Milano risultato finale 72-65 streaming video e tv | Serie

Trento-Milano : la gara-3 della finale scudetto in DIRETTA live : La finale scudetto si trasferisce a Trento per gara-3 . L'Olimpia ha protetto il fattore campo e guida la serie per 2-0, grazie ai due successi del Forum. Milano ha dato spettacolo ad Assago , ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-3. La Dolomiti per accorciare le distanze - l’Olimpia per l’allungo decisivo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara 3 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-0 per l’Olimpia. Si gioca in casa dei trentini, che sono con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione praticamente disperata. Dall’altra parte, invece, la squadra di Simone Pianigiani, forte del doppio vantaggio, ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il titolo. In gara-1 Milano ha ...