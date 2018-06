DIRETTA Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv | si comincia | via! 1^ tappa

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 : vince Pello Bilbao - secondo il leader Thomas! (6^ tappa La Rosiere) : Diretta Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 6^ tappa Frontenex-La Rosiere di 110 km, terzo arrivo in salita della corsa(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:07:00 GMT)

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : sesta tappa Frontenex-La Rosière Espace San Bernardo. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro del Delfinato 2018, 110 km da Frontenex a La Rosière Espace San Bernardo. La frazione chiave di questa edizione, con due GPM di hors hategorie ed una salita finale che potranno davvero far esplodere la corsa. I corridori scaleranno in successione: Montee de Bisanne (12,4 Km all’8%), Col du Pré (12,8 km al 7.7%), Cormet de Roselend (5,7 Km al 6.5%) e La Rosière (17,6 km al 5,8%). ...

Giro di Svizzera 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : percorso e vincitore 1^ tappa cronosquadre Frauenfeld : diretta Giro di Svizzera 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 1^ tappa, si parte con una cronosquadre di 18,3 km a Frauenfeld (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 05:23:00 GMT)

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : percorso e vincitore 6^ tappa (Frontenex-La Rosiere) : diretta Giro del Delfinato 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 6^ tappa Frontenex-La Rosiere di 110 km, terzo arrivo in salita della corsa(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 02:00:00 GMT)

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 : vincitore Daniel Martin - Thomas nuovo leader! 5^ tappa Valmorel : Diretta Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 5^ tappa Grenoble-Valmorel di 130 km, secondo arrivo in salita della corsa(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:25:00 GMT)

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : quinta tappa Grenoble – Valmorel. Arrivo in salita - Nibali all’attacco? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro del Delfinato 2018: partenza da Grenoble e Arrivo dopo soli 130,5 chilometri in vetta in quel di Valmorel. Primo vero Arrivo in salita per la corsa transalpina, dopo l’antipasto di ieri che ha visto trionfare Julian Alaphilippe e ha portato in Maglia Gialla il nostro Gianni Moscon. Da capire se il trentino riuscirà a difendersi oggi: difficile che possa mantenere il ...

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : percorso e orario (5^ tappa Grenoble-Valmorel) : diretta Giro del Delfinato 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 5^ tappa Grenoble-Valmorel di 130 km, secondo arrivo in salita della corsa(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 04:55:00 GMT)

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv : Cataldo in testa da solo! Percorso 4^ tappa : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: Percorso e orario della 4^ tappa Chazey sur Ain-Lans en Vercors di 181 km, primo arrivo in salita(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:22:00 GMT)

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : quarta tappa Chazey-sur-Ain – Lans-en-Vercors - iniziano le salite. Vincenzo Nibali ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2018: 181 chilometri con partenza da Chazey-sur-Ain e arrivo in vetta in quel di Lans-en-Vercors. Si inizia a far sul serio con le prime salite di questa corsa transalpina: dopo due prove contro il tempo e due arrivi in volata, finalmente entreranno in scena gli scalatori. La classifica è ben delineata grazie alla prova mostruosa del Team Sky di ieri: addirittura ...