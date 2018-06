Diretta E3 2018 conferenza EA Play | streaming e tutti i giochi annunciati il 9 giugno

optimaitalia

: Su #Marte ci sono molecole organiche e il metano nell'atmosfera varia ciclicamente: mai come adesso il pianeta ross… - Agenzia_Ansa : Su #Marte ci sono molecole organiche e il metano nell'atmosfera varia ciclicamente: mai come adesso il pianeta ross… - Agenzia_Ansa : Sorprese da #Marte con nuovi dati da Curiosity. Conferenza della #Nasa - DIRETTA ALLE 20.00 - fattoquotidiano : Governo, Di Maio in diretta dalle stanze del ministero: “Squadra senza indagati e condannati, un unicum dal 1994” -

(Di sabato 9 giugno 2018) EAè la primadi questo scoppietante E3: seguitelo in, troverete il video in basso. C'è tantissima attesa per iche saranno confermati magari con data di uscita o video game, ma anche nuove IP.EAall'E3Più che unaè un vero e proprio evento: l'orario di inizio è alle 22:00 ora italiana, quindi abbordabile per. Cosa ci aspettiamo da EA? Sicuramentenoti ma magari anche qualche sorpresa. Ci sarà di sicuro un nuovo video gamesu Anthem, ma noi ci aspettiamo anche una bella demo giocabile. Del resto BioWare si deve far perdonare per i molti errori del passato.Nomi sicuri sono poi Battlefield 5, anch'esso al centro delle polemiche (come praticamenteEA) e FIFA 19. Si parla di novità anche da parte di Respawn Entertainment, cioè lo sviluppatore della serie ...