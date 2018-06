: Di Maio:sarò dalla parte tutti sindaci - NotizieIN : Di Maio:sarò dalla parte tutti sindaci - TelevideoRai101 : Di Maio:sarò dalla parte tutti sindaci -

"Sono accusato in queste ore di voler lasciare soli i. Sappianoi primi cittadini italiani chelorosempre, al di là del colore politico, soprattutto nella soluzioni delle crisi aziendali che vertono sul proprio territorio",ha scritto Disu Fb,replicando alle polemiche per le sue parole aidi M5S. "Qualcuno dirà che non dovrei neanche dirlo,ma che è un dovere farlo",dice,ma "diciamo che negli ultimi anni questo dovere non è stato scontato. Per questo sento il dovere di affermarlo".(Di sabato 9 giugno 2018)