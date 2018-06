Di Maio | Stop alle delocalizzazioni da chi ha preso soldi dallo Stato

Imprese - Di Maio : stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi statali : "Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e ...

Sulla chiusura dell'ILVA Luigi Di MAIO non sembra avere le stesse posizione della campagna elettorale, ora che è diventato ministro dello Sviluppo economico.

Conte-Di Maio - ecco che cosa avrebbe voluto dire il premier quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Ilva - allarme ambientalisti. Di Maio stoppa Grillo : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ilva - Di Maio stoppa Beppe Grillo : "Opinioni personali" : Luigi Di Maio stoppa Beppe Grillo "derubricando" la sua proposta sull’Ilva a parere personale: "Grillo, come altri, in questo momento esprime opinioni personali". Il fondatore del MoVimento 5 Stelle aveva parlato non di chiusura (come lui stesso ha poi precisato) ma di riconversione dell’Ilva di Taranto, con conseguente bonifica dell’area e successiva creazione di un parco.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, intervistato questa ...

Di Maio accelera sull'agenda di governo : "Subito il reddito di cittadinanza e lo stop ai vitalizi" : stop ai vitalizi e reddito di cittadinanza. Da subito. Luigi Di Maio, neo vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, accelera sull'agenda di governo. "Una delle prime cose che faremo - ha annunciato Di Maio - è abolire i vitalizi agli ex parlamentari prrché la delibera è già pronta. Roberto Fico, il nostro presidente della Camera, ci ha lavorato mentre si formava il governo". "Toglieremo le pensioni ...

Governo - Di Maio : pronta delibera per stop a vitalizi : Roma, 3 giu. , askanews, 'Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perchè la delibera è già pronta, Roberto Fico ci ha lavorato per due mesi mentre si formava il Governo'. Lo ha detto il ...

Governo : Pittella (Pd) a Di Maio - su fondi Ue stop propaganda : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘Di Maio finisci di fare propaganda, ora ‘tu sei lo Stato’, l’Ue eroga fondi in particolare alle regioni per la politica di coesione o per la politica agricola, e su altri programmi attraverso bandi, non è un bancomat a cui attingere per finanziare il vostro contratto ne’ quello di altri Governi europei”. Così il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo in Commissione ...

Di Maio : 'Pensioni - addio Fornero con la quota 100. Jobs act va rivisto'. Famiglie gay - stop Salvini a Fontana : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'.

Riforma Pensioni - Di Maio conferma : Stop alla Legge Fornero : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un governo dettato da spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...