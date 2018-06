Di Maio | sostegno a nuovi sindaci M5s Poi la retromarcia

Di Maio assicura sostegno a nuovi Sindaci M5s - protesta opposizioni : Roma, 9 giu. , askanews, 'Avere Sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale'. In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata ...

Di Maio chiesto sostegno Meloni? Follia : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Giallo sulla presenza di Fratelli d'Italia in un governo a guida M5S, che il MoVimento bolla come 'una Follia'. L'unica cosa certa è un incontro tra i due leader, Meloni e Di ...

Di Maio : "Contratto di governo solo con la Lega - sì a sostegno esterno di Fi e Fdi" : Forza Italia: "Dal M5s prova di immaturità, non vogliono governare". Salvini avverte: "Se non si muove nulla, ci provo io. O la va o la spacca"

Di Maio 'Ok al sostegno di Forza Italia - ma governo solo con la Lega'. Salvini 'Governo con tutto il centrodestra' : E ancora: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. A Palazzo Giustiniani, Silvio Berlusconi questa volta ...

Di Maio : no tavolo a 4 - sì sostegno non ostile Fi e FdI. Ma Salvini : governo con intero centrodestra : Resta il muro contro muro M5s-Lega. Il capo politico 5 stelle ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario". Ma il leader del Carroccio replica: il governo si fa con tutto il centrodestra, non vorrei ci fosse qualcuno che non lo vuole far partire

Di Maio : intesa solo con la Lega Salvini : ora scendo in campo io M5S : ok al sostegno esterno di Fi : Sembrava che fosse davvero la volta buona. Nel primo pomeriggio Matteo Salvini esce dall'incontro con il presidente Casellati insieme a Berlusconi e alla Meloni, parla di "segnali positivi" ed esprime ottimismo fino all'hashtag #andiamoagovernare Segui su affaritaliani.it

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : «Sì a sostegno da Fi e Fdi ma il governo è solo con la Lega» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Di Maio : governo con Lega - disponibili a sostegno esterno Fi-FdI : Roma, 19 apr. , askanews, Sì a un governo con la Lega ma solo con l'appoggio esterno di Forza e Fratelli d'Italia. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S al termine delle consultazioni con ...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

