Di Maio | Sono accusato di voler lasciare soli i sindaci

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Perché sono costretti a girare sempre insieme' : L'effetto è quello delle coppie celebri dei film comici: Stanlio e Olio, Gianni e Pinotto, Totò e Peppino... e ora appunto Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per essere che fino a qualche mese fa i due ...

Ambientalisti : è allarme agricolo I campi intorno sono contaminati Di Maio : "Grillo? Opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica

Di Maio contro Grillo : "Su chiusura Ilva decido io - quelle di Beppe sono solo opinioni personali" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, smentisce Beppe Grillo rispetto al progetto di bonifica e riconversione dell'Ilva di Taranto: "solo solamente sue opinioni personali, se serve valuteremo anche la continuità e il tutto sarà gestito con responsabilità. Decideremo quando incontreremo le parti"

Luigi Di Maio - vaffa a Beppe Grillo sull'Ilva : 'Decido io - le sue sono opinioni personali'. Si spacca il M5s : Contro Beppe Grillo scende in campo niente meno che Luigi Di Maio , confermando così la spaccatura in due anime del Movimento 5 Stelle. L'ultima rottura arriva sull' Ilva : giovedì, sul suo blog, il ...

Su Ilva non decide Grillo. Di Maio : "Le sue sono opinioni personali" : Sull'Ilva "Grillo, e chiunque altro, esprimono delle opinioni personali". Luigi Di Maio, neo ministro dello Sviluppo economico, dà l'altolà a Beppe Grillo, che ieri aveva dettato la linea sul futuro dello stabilimento di Taranto. "Su tutti i dossier io non prenderò decisioni finché non ascolterò le parti. Ascolterò la proprietà, i sindacati, il sindaco di Taranto, bisogna cedere la condizione ...

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto 'sono la tua cambiale...' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Ho detto a Di Maio 'sono la tua cambiale', questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell'isola. "Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastr

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto ‘sono la tua cambiale…’ : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho detto a Di Maio ‘sono la tua cambiale’, questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S nell’isola. “Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastrutture Toninelli di alcune realtà Siciliane come la Siracusa-Gela o la Palermo-Agrigento – ha ...

MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero , VV, . Non si faccia propaganda, ma il governo deve parlare.